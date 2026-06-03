御宿町の牧場跡地を活用した千葉県最大級のキャンプサイトに1週間貸切プラン登場

[caption id="attachment_1626666" align="aligncenter" width="600"] A区画[/caption]

千葉県夷隅郡御宿町に位置する「御宿ドローン＆キャンプ」は、元牧場跡地という広大なエリアを活かした「Annex(アネックス）」と「A」サイトにて、1週間(6泊7日)完全貸切で利用できる特別長期滞在プランの予約受付を6月1日(月)より開始した。

牧場跡地を活用し圧倒的な開放感と自由度を追求

「御宿ドローン＆キャンプ」は、ドローン飛行が気兼ねなく楽しめる、1区画が広大なキャンプ場。外房の鉄道博物館として有名なポッポの丘の姉妹施設として、同社所有の牧場跡地を活用して運営されている。

近年、キャンプ場が増加し競争が激化する中、「元牧場」というユニークな資産を活かし、圧倒的な開放感と自由度を追求している。この広大なエリアを1週間独占することで、究極のプライベート空間を味わうことができる。



また、A区画は認可済みとなっているので、ヘリコプターで来場することも可能だ。

破格のコスパで楽しめる外房レジャー「最強の拠点」

[caption id="attachment_1626664" align="aligncenter" width="600"] Annexサイト上段・下段合わせて約1万平米[/caption]

御宿・勝浦は、日本有数のサーフスポットとして知られており、美しい海水浴場や観光名所も豊富なエリア。「千葉最大級区画『Annexサイト or Aサイト』1週間まるごと貸切プラン」では、通常3組限定フリーサイト・プランで貸切となるところを、5名で貸し切りにて利用することができる。「Annex」「A」をベースキャンプとして、昼は海で遊び、夜は静かな焚き火を囲む、贅沢な夏休みを楽しもう。

料金は6泊7日で18,000円(税込)という手頃な価格なので、プライベートフェスのような体験を気軽に楽しむことができる。追加オプションで人数や車両の変更にも柔軟に対応してくれるので、仲間が途中で合流したり、車が増えたりしても安心な柔軟な料金設計となっている。1泊の追加料金は、1名あたり1,000円、車両1台あたり1,000円。ソロでの長期ワークスペース利用から、ファミリーやサークルの集まりまで幅広い用途で利用できる。

「御宿ドローン＆キャンプ」の「千葉最大級区画『Annexサイト or Aサイト』1週間まるごと貸切プラン」を利用して、約10,000平米のA区画を限られた人数で特別な時間を過ごしてみては。

■千葉最大級区画「Annexサイト or Aサイト」1週間まるごと貸切プラン 実施概要

予約受付期間：6月1日(月)〜8月31日(月)

利用期間：6泊7日(チェックインからチェックアウトまで)

施設名：御宿ドローン＆キャンプ

所在地：千葉県夷隅郡御宿町実谷

対象サイト：Annexサイト・Aサイト

基本料金：18,000円(税込)

基本定員：5名、車両1台まで(追加人数・車両は各1泊1,000円で追加可能)

予約方法：公式サイトより受付

公式サイト：https://farmresort-onjuku.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/onjuku_dc

公式X：https://x.com/onjuku_dc

(山本えり)