４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３５７．１９ポイント（１．３９％）安の２５２７６．０２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９０．２６ポイント（１．０５％）安の８５０６．３３ポイントと続落した。売買代金は１４３８億５６０万香港ドルに縮小している（３日前場は１６９７億５４８０万香港ドル）。

中東情勢を巡る不透明感が重しとなる流れ。米中央軍が２日、ホルムズ海峡に近いイランのケシム島にあるイラン軍の軍事施設を攻撃したと発表する中、外電は３日、イランがクウェートの空港など民間施設を攻撃したと報じている。トランプ米大統領は３日、戦闘終結に向けたイランとの協議について、早ければ今週末にも進展が見られる可能性があるとの認識を示したが、投資家の慎重スタンスは強まったままだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が５．７％安、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が４．９％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。洛陽モリブデンや中国宏橋のほか、江西銅業（３５８／ＨＫ）が４．１％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が３．７％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が３．３％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．９％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．８％ずつ下落した。

自動車セクターもさえない。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．６％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が３．５％安、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が３．４％安、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が２．５％安で前場取引を終えた。そのほか、自動運転システムの文遠知行（８００／ＨＫ）が４．４％安、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が４．３％安、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が３．２％安、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が２．８％安と値を下げている。

半面、半導体セクターの一角は高い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が９．９％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．１％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．８％ずつ上昇した。米半導体株高が波及。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が１．４％逆行高し、連日で史上最高値を更新した。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４３％安の４０６６．５６ポイントで取引を終了した。素材が安い。医薬、消費、不動産、金融、軍需産業、自動車なども売られた。半面、半導体は高い。エネルギー、空運も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）