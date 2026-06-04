ライオンズレジェンド、後ろで愛娘の女優がチラリ 料理する姿に反響「家でもカッコイイ」
プロ野球・埼玉西武ライオンズ（当時は西武ライオンズ）で活躍し、日本人初の内野手メジャーリーガーとしても知られる松井稼頭央が3日までにInstagramを更新。愛娘でタレント・松井遥南が映ったオフショットを披露した。
【写真】元巨人大エース、“ヤンキースレジェンド”と2ショット
松井が「今夜はお肉の焼き係！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはキッチンで肉を焼く松井の背後で、笑顔でアボガドを掲げる愛娘の松井遥南の姿が収められている。
この投稿にファンからは「家でもカッコイイです」「今の髪型も似合ってて好き」「アボカドの妖精が映っていますね」などの声が集まっている。
■松井稼頭央（まつい かずお）
1975年10月23日生まれ。大阪府出身。PL学園を経て1994年に西武ライオンズに入団。2004年にはニューヨーク・メッツに入団し、日本人初の内野手メジャーリーガーとなる。以降、コロラド・ロッキーズ、ヒューストン・アストロズ、東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍。2018年からは埼玉西武ライオンズへと改称した古巣へ選手兼テクニカルコーチとして復帰。同年に現役引退すると、以降は指導者や野球解説者として活動している。プライベートでは2000年1月にタレントの菊池美緒と結婚。同年11月に長女が誕生している。
引用：「松井稼頭央」Instagram（@kazuo_matsui_7）
【写真】元巨人大エース、“ヤンキースレジェンド”と2ショット
松井が「今夜はお肉の焼き係！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはキッチンで肉を焼く松井の背後で、笑顔でアボガドを掲げる愛娘の松井遥南の姿が収められている。
■松井稼頭央（まつい かずお）
1975年10月23日生まれ。大阪府出身。PL学園を経て1994年に西武ライオンズに入団。2004年にはニューヨーク・メッツに入団し、日本人初の内野手メジャーリーガーとなる。以降、コロラド・ロッキーズ、ヒューストン・アストロズ、東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍。2018年からは埼玉西武ライオンズへと改称した古巣へ選手兼テクニカルコーチとして復帰。同年に現役引退すると、以降は指導者や野球解説者として活動している。プライベートでは2000年1月にタレントの菊池美緒と結婚。同年11月に長女が誕生している。
引用：「松井稼頭央」Instagram（@kazuo_matsui_7）