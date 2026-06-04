電撃結婚の韓国俳優、わずか18日後に“娘の存在”も告白「かわいい娘がいます」【全文】

俳優のカン・シンヒョが、突然の結婚発表から18日後に娘の存在を公表した。

カン・シンヒョは6月3日、自身のSNSに「結婚の知らせをお伝えした後、もう一つ大切なお話をお伝えしたいと思います」と投稿した。

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この日、彼は「私たち家族にはカン・ルビというかわいい娘がいます」と明かし、「結婚を準備し、新たな人生を始める過程の中で、私たちのもとに訪れた最大の祝福でした」と説明した。

続けて、「家族の話はもう少し大切に、慎重に守っていきたいという思いから、今になってご挨拶することになりました」と伝えた。

カン・シンヒョは5月16日、結婚を電撃発表していた。そしてこの日、娘の存在も明かし、多くの祝福が寄せられている。

（写真＝カン・シンヒョSNS）カン・シンヒョと娘

なお、カン・シンヒョは2013年の映画『ロシアン小説』（原題）でデビュー。その後、ドラマ『IRIS2-アイリス2-：ラスト・ジェネレーション』『六龍が飛ぶ』『秘密の森2』『結婚作詞 離婚作曲3』『完璧な結婚のお手本』などに出演した。

カン・シンヒョのSNS全文は以下の通り。

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結婚の知らせをお伝えした後、もう一つ大切なお話をお伝えしたいと思います。

私たち家族には、カン・ルビというかわいい娘がいます。

結婚を準備し、新たな人生を始める過程の中で、私たちのもとに訪れた最大の祝福でした。

家族の話はもう少し大切に、慎重に守っていきたいという思いから、今になってご挨拶することになりました。

ルビと出会ってから、何気ない日常の大切さと責任の重みを、これまで以上に深く実感しています。

これからも俳優として、そして一人の子どもの父親として、良い姿をお見せできるよう努力していきます。

いつも応援してくださり、ありがとうございます。