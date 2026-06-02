1日、埼玉県の高齢の母親と息子が暮らす住宅でケアマネージャーの女性が殺害された事件で、女性を刺したとみられる息子は「お金をだまし取られた」などと話し、一方的な思い込みで事件を起こした可能性があることがわかりました。

■警察官駆けつけ…男が自分の首を切りつける瞬間

通報があったのは1日午後3時頃。

住人「ケアマネージャーの女性の首を包丁で切りました。これから自分のことも刺す」

警察によると、通報したのは男性。氏名・電話番号・住所を名乗ったといいます。

当時、現場周辺は──。

近所の住民「救急車！救急車！ってすごい声で呼んでいた。たぶん警察の方じゃないか」

現場は、埼玉の川口駅から南西に1キロほどの場所にある一軒家。住んでいたのは、90代の母親と60歳の息子。近所の人によると、母親はほぼ寝たきりの状態で、息子が介護していたといいます。通報したのは、この息子でした。

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警察官が駆けつけると通報した息子が、自分の首を刃物で切りつける瞬間だったといいます。さらに、玄関をあがった廊下には、ケアマネージャーの鈴木希代子さんが首に切り傷がある状態で倒れていたということです。2人とも病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。

ケアマネージャーとは、介護が必要な人などが適切な介護保険サービスを利用できるよう、市町村や事業者などと調整を行う専門員のこと。

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捜査関係者によると、鈴木さんは1日、息子の母親の訪問診療にあわせて、医師と自宅を訪ねる予定だったといいます。医師より先に鈴木さんが到着し、訪問した直後、事件が起きたとみられています。

■ケアマネージャーがカネをだまし取った事実は確認されず

息子とケアマネージャーとの間に何があったのか。親子と親交があったという近所の住人は…

親子を知る人「亡くなった子（息子）が（母親の）面倒をみていた。ご飯からトイレに行くのも。お母さんを車イスに乗せて病院に行ったりしていた。（息子は）介護疲れで痩せた感じだった。（Q：母親はどんな症状？）全然しゃべれない」

ケアマネージャーについても聞いたことがあったといいます。

親子を知る人「『ケアマネでも頼んだら？』って言ったら、『うん、来てるよ』って。（息子に）『いつ来てるの？』と聞いたら『1週間に2度』とか」

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息子は通報の際、ケアマネージャーの鈴木さんについてこう話していたといいます。

息子（60）「お金をだまし取られたから殺そうと思って首を切った」

ただ、鈴木さんがカネをだまし取った事実は確認されていないということです。警察は、息子が一方的な思い込みで事件を起こした可能性があるとみて捜査しています。