IVEレイ、前髪ありショートで印象ガラリ「破壊力半端ない」「小顔際立つ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が6月1日、自身のInstagramを更新。前髪ありのヘアスタイルを公開した。
【写真】K-POP日本人メンバー「小顔際立つ」前髪ありショートヘア
レイは、明るい室内で撮影したソロショットを投稿。これまでの額を出したセンター分けのスタイルから一転、“前髪あり”の可愛らしい印象のショートヘアにイメージチェンジした姿を披露している。
また、アップヘアの自撮りショットやアーケードゲーム機で遊ぶ姿が収められた動画なども載せている。
この投稿は「小顔際立つ」「まさに天使」「思わずキュンとした」「可愛さの破壊力半端ない」「どんな髪型も似合うのさすが」「甘めスタイルで最強」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP日本人メンバー「小顔際立つ」前髪ありショートヘア
◆レイ、前髪ありヘアスタイル披露
レイは、明るい室内で撮影したソロショットを投稿。これまでの額を出したセンター分けのスタイルから一転、“前髪あり”の可愛らしい印象のショートヘアにイメージチェンジした姿を披露している。
◆レイの投稿に「可愛さの破壊力半端ない」と反響
この投稿は「小顔際立つ」「まさに天使」「思わずキュンとした」「可愛さの破壊力半端ない」「どんな髪型も似合うのさすが」「甘めスタイルで最強」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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