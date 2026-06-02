²­ÆìÂç²ñÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢´î¤Ö²­Æì¾°³Ø¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡ÊºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤«¤é¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦Âè£±£°£¸²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢²­ÆìÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬£¶·î£²Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Ï¢¹ç£³¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤à£µ£¶¥Á¡¼¥à¤Î½éÀï¤Î¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ë²­Æì¾°³Ø¤Ï¡¢¸Å¹ëÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿²­Æì¿å»º¤ÈË­¸«¾ë¤Î¾¡¼Ô¤È½éÀï¤òÀï¤¦¡£º£½Õ¤Î¶å½£Âç²ñ·è¾¡¤Ç²­Æì¾°³Ø¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢¶ñ»ÖÀî¡½¾¼ÏÂÌô²ÊÂçÉÕ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡¡Âç²ñ¤Ï£¶·î£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢·è¾¡¤Ï£··î£²£°Æü¤ÎÍ½Äê¡£Í¥¾¡¹»¤Ï£¸·î£µÆü¤«¤éºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£