巨人の選手、監督として活躍した長嶋茂雄・終身名誉監督が昨年６月に８９歳で亡くなってから、３日で１年となる。

巨人は同日に東京ドームで行われるオリックス戦を「ＦＯＲ３ＶＥＲ ６．３ 〜長嶋茂雄〜」として開催し、球界に偉大な足跡を残した「ミスタージャイアンツ」をしのぶ。

長嶋さんは昨年６月３日午前６時３９分、肺炎のため、東京都内の病院で死去した。同７、８日に都内で執り行われた葬儀では次女の長島三奈さんが喪主を務め、日本シリーズ９連覇を果たしたＶ９のメンバーや、監督時代の教え子らが参列。告別式では、ソフトバンクの王貞治会長や、教え子の松井秀喜さんらが弔辞で惜別の言葉を贈った。昨年１１月２１日に東京ドームで行われたお別れの会には球界関係者だけでなく、多くのファンも訪れ、約３万２４００人が別れを惜しんだ。

長嶋さんの功績をたたえようと、昨年８月１６日に東京ドームで行われた阪神戦は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された。巨人の首脳陣や選手全員が、永久欠番となっている長嶋さんの背番号「３」のユニホームを着用してプレー。試合後には選手、球団ＯＢら約２００人がグラウンド上で「３」の人文字を作り、サインボールを観客席へ投げ入れた。

長嶋さんの一周忌にあたる３日の試合で、巨人の首脳陣、選手たちは、長嶋さんの「永久に不滅です」の名言と背番号をかけた「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用する。試合前には、スーパースターとしてファンを熱狂させた長嶋さんの特別映像を大型スクリーンで放映するほか、場内のコンコースでは長嶋さんにまつわる展示も行われる。１９５９年の天覧試合でのサヨナラ本塁打や主力として導いたＶ９など、ファンを熱狂させた長嶋さんに思いをはせる一戦となる。