「結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人」ランキング！ 2位は「石原さとみ」、では1位は？
金属アレルギー対応の結婚指輪・婚約指輪をオーダーメイドで手がける東京ダイヤモンドは、結婚指輪の購入経験者306人（20〜40代男女）を対象に「結婚指輪にこだわっていそうな女性芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、俳優の石原さとみさんでした。
美容やファッションへの意識が高いイメージが強いようです。「身につけるものには細かくこだわっていそう」といった声のほか、デザイン性だけでなく品質面にまでこだわって慎重に自分に合うものを選びそうという期待が寄せられました。
1位は、モデルとして活躍し、ファッションや美容に対するこだわりの強さが支持された藤田ニコルさんでした。
マタニティフォトや結婚式など細部までこだわる姿から、一生ものの指輪も自分らしいデザインをオーダーメイドで選びそうといったイメージが得票につながりました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：石原さとみ
2位は、俳優の石原さとみさんでした。
美容やファッションへの意識が高いイメージが強いようです。「身につけるものには細かくこだわっていそう」といった声のほか、デザイン性だけでなく品質面にまでこだわって慎重に自分に合うものを選びそうという期待が寄せられました。
1位：藤田ニコル
1位は、モデルとして活躍し、ファッションや美容に対するこだわりの強さが支持された藤田ニコルさんでした。
マタニティフォトや結婚式など細部までこだわる姿から、一生ものの指輪も自分らしいデザインをオーダーメイドで選びそうといったイメージが得票につながりました。
(文:All About ニュース編集部)