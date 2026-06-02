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いじめをする人は「情報収集の脳」が未熟だった。脳内科医が断言する「いじめ脳」のメカニズム

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YouTubeチャンネル「著者が語る」が、「【加藤俊徳が語る】いじめをする人の脳には問題があるのか」を公開した。動画では、脳内科医の加藤俊徳氏が「いじめ脳」のメカニズムと、いじめが起きる脳のアンバランスな状態について解説している。



加藤氏はまず、40年近くにわたり1万人以上の脳画像診断を行ってきた経験から、「いじめやすい脳」が存在すると語る。いじめをする人の脳は、思考をつかさどる前頭葉が過剰に発達している一方で、情報収集を行うインプット側の脳が衰えているというアンバランスな状態にある。この入力と出力のバランスが崩れることで、他者の状況を正しく認識できず、一方的にアウトプットして攻撃してしまうのだという。



逆にいじめられる人は「待てるけれどアウトプットしない」という逆の偏りがあると指摘する。人間関係において、自分から意見を発信しないと周囲には「どう思っているか分からない」と映り、結果的にいじめの標的にされやすくなると説明した。



さらに、右脳と左脳の役割にも言及する。言語をつかさどり自己認知を形成する「左脳」に対し、言葉を持たない「右脳」は環境からの情報を受け取る「環境脳」の役割を果たす。この環境脳があまり発達せず、左脳ばかりが優位になると、相手の状況を認知できずに一方的に責める構造が生まれるという。



また、いじめ行為が繰り返される要因として、脳の報酬系であるドーパミンの分泌が関与していると語る。いじめによって快感を得てしまい、中毒状態に陥っているのだ。加藤氏はこの状態を打破するためには、「他の理由でドーパミンが起きれば、別にいじめなくてもいい」と、別の関心事を見つける重要性を説く。



加藤氏は、脳を思考系や感情系など8つの「脳番地」に分け、怒りや嫉妬などの感情が湧き上がった際に、別の脳番地の回路を動かすことで、攻撃的な行動を抑制できると結論付けた。いじめは単なる性格の問題ではなく、未熟な脳の使い方が引き起こす現象であり、脳の仕組みを理解し育て直すことで解決への糸口が見えるという、新たな視点を提供する内容となっている。