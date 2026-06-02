千鳥・大悟、カンヌ映画祭へ！勇姿を見守るべくノブも現地に「綾瀬はるかに会わせたる」

6月2日（火）、『テレビ千鳥』の「カンヌ国際映画祭のワシを見に来てほしいんじゃ!!」と題した1時間スペシャルが放送される。

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普段はお笑い一筋の大悟が、綾瀬はるかとともに是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』に主演。「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門正式出品が決定するなど、世界中から注目を集めている。

今回、「綾瀬はるかに会わせたる！」という大悟の甘い言葉に大喜びのノブもカンヌへ。すると、地中海に面した南フランス屈指の高級リゾート地に降り立ったノブは、「気持ちよすぎてロケする気にならん！」と苦笑。

レッドカーペットを翌日に控えた大悟とともに、街を散策するのだが…。

◆綾瀬はるかへのお土産選び

ノブは早速、大悟が会わせてくれるという綾瀬に渡すお土産探しをすることに。しかし、まるで映画の1シーンのようにオシャレな街並み、そして雰囲気のいい雑貨店で大悟がオススメしてくるのは、クセ強アイテムばかりで…。

また、カフェのオープンテラスで休憩中には、すっかり俳優モード全開の大悟が繰り出した名言にノブのツッコミが止まらない事態に。

2人は、ピカソが晩年を過ごしたという美食と芸術の村・ムージャンにも足を伸ばす。フレンチの名店で食事を楽しむのだが、ここでもノブの「クセがすごい！」が止まらない。

◆大悟渾身の衣装選びにノブは…

カンヌ観光を満喫する2人だが、大悟たっての希望で、レッドカーペットを歩く際の勝負服を選ぶことに。

芸人魂を世界に見せつけたい大悟が試着する衣装の数々に、ノブは「あかん！ あかん！」と大絶叫。しかし、ついにノブも「ゾクゾクしてきた」と絶賛する衣装が決定する。

はたして、大悟いわく「ノブと合わせて完成する」という衣装とは？ 大悟は「明日は千鳥の大一番や！」と意気込む。

いよいよ迎えたレッドカーペット当日――。

ノブがリムジンに乗って登場する大悟を取材エリアで待ち構えていると、続々と世界のVIPが会場に到着。ついに大悟も登場する。

しかし、リムジンから降り立ち、綾瀬をエスコートするその姿を見たノブは大絶叫。さらに、ノブが絶句する振る舞いまで見せる。