本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発登板。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投で今季5勝目をマークした。試合後には日本発の7人組グループ「XG」との交流が球団公式SNSで公開され、ファンも山本のフレンドリーな姿に注目していた。

「XG」はこの日、リーダーのJURINが、他のメンバーからエールを送られながら始球式を務めていた。球場施設内では山本とも交流。記念撮影のほか、それぞれのユニホームに山本がサインを書いた。

嬉しそうに笑顔を浮かべる「XG」のメンバーたち。金髪ロングのMAYAは喜びのあまり、飛び跳ねながら「きゃーーーーー！」と一人テンションをあげていた。

勝利した試合後に交流したようで、山本には「ゆっくり休んでください」と労いの言葉がメンバーから送られた。山本は笑顔で手を振り「バイバ〜イ」とフレンドリーに別れを告げていた。

X上の日本ファンは「ぴょんぴょん喜んでるまーてぃん可愛い笑」「サインしていただいて飛び跳ねてるまや愛おしい」「ピョンピョン嬉しそうなマヤちゃん可愛い」などと飛び跳ねるMAYAに注目したほか、「最後友達みたいになってる笑」「なんか最後友達みたいで可愛い」「由伸のバイバーイ可愛すぎるwww」「ばいばーい笑笑笑」などと山本の挨拶にも反響が集まった。



（THE ANSWER編集部）