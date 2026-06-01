「ティッシュある？もう限界…」突然の腹痛で大ピンチ!?　チェ・ウシクの危機にパク・ソジュンも大慌て

俳優のチェ・ウシクが、高速道路で突然の腹痛に襲われるハプニングに見舞われた。

5月31日に韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『花より青春：Limited Edition』第5話では、俳優のチョン・ユミ、パク・ソジュン、チェ・ウシクによる気ままな旅の様子が描かれた。3人は済州島旅行のため、全羅南道・莞島（ワンド）へ向かった。

【写真】チェ・ウシク、BTS・Vとデート？

朝の特典抽選を終えた3人は、有名ベーカリーへ向かい、焼きたてのパンを購入。その後、次の目的地である莞島へ向かう高速道路を走行中、チェ・ウシクが異変を訴えた。

彼は「イチゴミルクなんて飲むんじゃなかった」と言いながら、お腹を押さえて苦しそうな表情を浮かべた。パク・ソジュンは「牛乳を飲んでも大丈夫だと思ったんだけど」と話したが、チェ・ウシクには当てはまらなかったようだ。

チェ・ウシクは「さっき半分くらい飲んだ」とし、「ダメだ。本当にダメかもしれない。どうしよう」と落ち着かない様子を見せた。

（画像＝tvN）

心配したチョン・ユミは「ウシク、大丈夫かな」と気をもみながら、偶然トイレを発見。しかし、パク・ソジュンとチェ・ウシクはそれに気付かず、そのまま通り過ぎてしまった。チョン・ユミは「もう莞島までサービスエリアもなさそう」と肩を落とした。

するとチェ・ウシクはついに「ヌナ（チョン・ユミ）、ティッシュある？」とSOSを発信。「トイレはどこ？行かなきゃ。もう限界だ」と訴え、笑いを誘った。

これに対しパク・ソジュンは、「今は背中をシートにつけることもできない状態だ。使命感が湧いてきた」と話し、予定到着時刻よりも早く到着できるよう運転に集中した。

チェ・ウシクはなんとか耐え抜き、旅客ターミナルに到着するや否やトイレへ猛ダッシュ。思わぬハプニングで視聴者の笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。