「2024 MAMA AWARDS」が11月22日と23日に大阪の京セラドームとアメリカのロサンゼルスで同時開催された。MAMA AWARDSは1999年に韓国で「映像音楽大賞」としたスタートしたK-POPの授賞式だ。日本の会場でMCを務めたのは、人気ドラマ『二十五、二十一』の出演などで知られる人気女優のキム・テリ。出演アーティストはENHYPEN、IVE、iznaなどの人気グループのほか、ドラマ『梨泰院クラス』でお馴染みのパク・ソジュンやキム・ミンハ