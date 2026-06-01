タレントのぺえ（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「世の中から人間味なんてものは消されて清廉潔白な素敵な人を演じられる人間が重宝される」とつづり始めた。

「あたしの少し捻れた人間味も広い心で受け止めてくれる存在。それが飯島直子。たくさんの魅力と人間味で色んなドラマを見せてくれる人。そして包容力と愛に溢れた人。まさか飯島直子と向かい合ってご飯を食べる日がくるなんて思ってなかった。何が起こるか分からないね、人生。完璧さよりも人間らしさを楽しんで生きていたら私が素敵だなって思っている人とご縁ができて、こうやって出会える。こんなあたしを見つけてくれる人がいる。こんな不気味で不器用なあたしを支えてくれるあなたがいる」と飯島直子との2ショットを投稿した。

最後に「そんな思いを噛み締めながら番組をリアタイしたいと思います。6/4(木)飯島直子の今夜一杯いっちゃう？22:00からです！よかったら見てね」と宣伝で締めた。

ネットでは「すごい！」「素敵」「最高！」「ビジュが良すぎ」「有言実行！」などの声があがった。