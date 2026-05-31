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いざという時に知っておきたい！格安SIMで「圏外でも繋がる」衛星通信Starlink Directの真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」が、「格安SIMでStarlink Directは使えるのか？ahamo・LINEMO・UQモバイルの衛星通信をガチ検証」を公開した。通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、格安SIM3ブランドで衛星通信がどの程度実用的なのかを検証し、最も手軽に使えるサービスと圏外対策の結論を提示した。



Starlink Directは、空さえ見えれば基地局がなくてもスマホが人工衛星と直接つながる画期的なサービスである。本間氏は、ahamo、LINEMO、UQモバイルの格安SIMプランでも衛星通信がちゃんと使えるのかを確かめるため、岐阜県の「せせらぎ街道 西ウレ峠」という完全圏外の山奥へ赴き、各社の実力を比較検証した。



ahamoの検証では、上空が開けた場所で電波を1本つかみ、地図アプリや天気、d払いなどの決済アプリ、さらにはXのテキスト表示などが利用できた。本間氏は「申し込み不要、当面無料で追加手続きが一切いらない」と、その手軽さを高く評価している。続くLINEMOの検証では、雲の合間から電波2本をつかむ場面があり、地図上の写真表示なども比較的スムーズに行えた。一方、UQモバイルは専用プランのデュアルSIM契約という「ひと手間」が必要なうえ、現地で電波を1本つかんだものの通信エラーが発生し、検証は不発に終わった。



検証を終え、本間氏は衛星通信があくまで空が見えることが条件であり、動画のような重いデータ通信は厳しいと指摘する。「圏外でも普段通りになる魔法じゃない」と過信を戒めつつも、登山やアウトドアで万が一トラブルが起きた際、圏外からでも家族に連絡し、現在地を共有できる価値は「いざというときに計り知れない」と結論付けた。