¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡ª ¥ß¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤¥¶¥Ã¥¯3Áª¡×¡Ú¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¤Î½ÐÄ¥¡ª¼ñÌ£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
¡Ú¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¤Î½ÐÄ¥¡ª¼ñÌ£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û
¥µ¥Ð¥²¡¼¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤ÄÈÄÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸ø³«Ãæ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡È½ÐÄ¥ÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÈÄÁÒ¤µ¤ó¤¬¼ñÌ£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥â¥Î¤ä¥³¥È¤Ë¿¨¤ì¡¢¤µ¤é¤ËËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ãvol.20¡ä
¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡ª ¥ß¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤¥¶¥Ã¥¯3Áª¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç1921Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥ß¥ì¡¼¤Ï¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£»³³ÙÍÑ¡¢¸½Âå¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥¶¥Ã¥¯¤Î¼ÂÎÏ¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãº£²ó¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¡ª¡ä
¥ß¥ì¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
ÎÓ ·®¤µ¤ó
¹Êó¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼ÂÎÏ¤â³Î¤«¤Ê¤â¤Î¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï¥ß¥ì¡¼¤Î¥¶¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ÈÄÁÒ¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢ÅÐ»³Æ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ß¥ì¡¼¤Î¥¶¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÈÄÁÒ ¤³¤Î¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤Ï»³ÅÐ¤êÍÑ¤Ë½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¥¶¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥Ð¥²¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÊÆ·³¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¥Ä¤á¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢ÅÐ»³ÍÑ¤Î¥¶¥Ã¥¯¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡£
ÎÓ 4¡¢5Ç¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÈÄÁÒ ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Ä¤¤¿ôÆüÁ°Ä´¤Ù¤¿¤é¤³¤ÎÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤Ï¤â¤¦Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½°¦ÍÑÃæ¤Î¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÈÄÁÒ ·ë¹½¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¤Î°ÌÃÖ¡Ë¤È¤«µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡£²£¤Ë¤â¤¢¤ë¤·¡¢Á°¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤âÂç¤¤¯¤Æ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤ÇÇã¤Ã¤¿¡Ê¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¸þ¤±¤Î¡Ë¥¶¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎÓ ¤¢¡Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìµ¤¼¼¤Î¤¿¤À¤ÎÂÞ¤È¤¤¤¦¤«¡£´ä¤äÉ¹¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢°ú¤Ã³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅû¾õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÈÄÁÒ ¼«Ê¬¤â¤½¤ì¤ÏÀã»³ÍÑ¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤ë¥¶¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤¤¡£¡Ö¤¢¤ì¤É¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ã¤±¤Ê¡© ¤³¤ó¤Ê¤ËÄì¤ÎÊý¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤¯¤é¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¥Ç¥«¤¤¤È¡¢Îã¤¨¤ÐºâÉÛ¤Ï¤³¤³¡¢¼ê¤Ì¤°¤¤¤Ï¤³¤³¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÉô²°Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎÓ µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤Ï´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ÆÊÌ¥â¥Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÈÄÁÒ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÎÓ ¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤ÏÃµ¸¡¤äÃµµá¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£Îã¤¨¤Ð¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤ÎÂç¤¤¯³«¤¯¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤À¤È¤«¡¢Åö»þ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÄÁÒ ¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤éÃµ¸¡¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎÓ ¤¹¤´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤³¤Î¿·¤·¤¤¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤â»³¤äÎ¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÍÑÅÓ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¥µ¡¼¥¹¥Õ¥§¡¼¡×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÅÐ»³ÍÑ¤Î²¦Æ»¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÚÎÌ¤Ç¥¤¥Þ¥É¥¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¥é¥ó¡×¡£Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ ¼Â¤Ï¥ß¥ì¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£¿ÍÎà¤Ç½é¤á¤Æ8000m¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÐ»³²È¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ß¥ì¡¼¤Î¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥¶¥Ã¥¯¤òÈÄÁÒ¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Î¥¶¥Ã¥¯¤ËÁª¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
ÈÄÁÒ½ÓÇ·
1978Ç¯1·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Äé²¼ÆØ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ò·ëÀ®¡£·Ý¿Í³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼¹É®¤·ºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¡ÖÈÄÁÒ ¼ñÌ£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï°¦¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¼ÖÃæÇñ¤ä¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«Ãæ¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@itazuratoshiyuk
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡ÖÈÄÁÒ ¼ñÌ£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
¢£ÅÐ»³Æ»¶ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥ß¥ì¡¼¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¤°¡ª ¥ª¥¹¥¹¥áºÇ¿·¥¶¥Ã¥¯
¥ß¥ì¡¼
¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¥é¥ó 35¡×¡Ê2Ëü8600±ß¡Ë
·ÚÎÌ¤ÇÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿Ä¶¹âÊ¬»ÒÎÌ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÁ¡°Ý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£½ÅÎÌ¤Ï980g¤È1kg¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥ì¡¼¥à¤â´°È÷¤·¡¢ÇØÉé¿´ÃÏ¤È°ÂÄê´¶¤â¡ý¡£
¢¥¥¶¥Ã¥¯Â¦ÌÌ¤Î¥³¡¼¥É¤òÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤È²ÙÊª¤Î½Å¿´¤¬¹ø¤Ë¥°¥Ã¤È´ó¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤ÈÇØÉé¤¤¤ä¤¹¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ª
¥ß¥ì¡¼
¡Ö¥µ¡¼¥¹¥Õ¥§¡¼ NX 30+5¡×¡Ê2Ëü8050±ß¡Ë
´öÅÙ¤â¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡õ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥ì¡¼¤Î²¦Æ»¥¶¥Ã¥¯¡£ËÉÙ¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤ä¾åÉô¤Ø¤Î³ÈÄ¥ÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î²ÙÊª¤¬Æþ¤ë¡£1Çñ2Æü¤Î¾®²°Çñ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤À¡£
¢¥À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤ËÙû¿åÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¾®±«ÄøÅÙ¤Ê¤é¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¡£¼ÂºÝ¤Ë¿å¤«¤±¤Æ¤â¥µ¥é¥µ¥é¤ÈÉ½ÌÌ¤òÎ®¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ËÈÄÁÒ¤µ¤ó¤â¶Ã¤¡ª
¥ß¥ì¡¼
¡Ö¥¯¥ó¥Ö ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ¥¯¥ë¡¼¥º 28¡×¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë
»³¤äÎ¹¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹Á°ÌÌ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¢¥ÈÄÁÒ¤µ¤ó¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ó¥Ö¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£Âç¤¤¯¥¬¥Ð¤Ã¤È³«¤¯¥á¥¤¥ó¤Î²Ù¼¼¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤Ï·òºß¡Ä¤É¤³¤í¤«¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
¢£ÈÄÁÒ¤µ¤ó¤Î°¦ÍÑ¡Ö¥¯¥ó¥Ö¡×¤Ï¥³¥³¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª
Á°ÌÌ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏGoPro¤ÎÁõÃå¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢YouTubeÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ë½ÅÊõ¡£¤Þ¤¿¥«¥é¡¼¤ÏÈÄÁÒ¤µ¤ó¹¥¤ß¤Î¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¤Ç¡¢ÅÐ»³°Ê³°¤ËÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¢£ÈÄÁÒ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¥é¥ó¡×¤Î¿·¿§!?
¤â¤È¤â¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤«¼«Å¾¼Ö¤È¤«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¥é¥ó¡×¤Î¹õ¡£¼ã´³Ãã¿§Ì£¤â¤¢¤ë¤³¤Î¿§¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª ÀäÂÐÇä¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
>> Ï¢ºÜ¡Ú¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ÈÄÁÒ¤Î½ÐÄ¥¡ª¼ñÌ£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¢¨2026Ç¯5·î7ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×6·î¹æ110-111¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼Ì¿¿¡¿ÅòÀõÎ©»Ö¡ÊY2¡Ë¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÊÔ½¸Éô¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡·Ú¤¯¤Æ¥¿¥Õ¡¢¤·¤«¤â¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¥ß¥ì¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¢¡ËÜ³ÊÅÐ»³¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥ì¡¼¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥å¥Ã¥¯¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¸«¤¨¤ÆÃæ¤Ïµ¡Ç½Åª
¢¡¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤òÂçÉý¥«¥Ã¥È¡ªOM SYSTEM¡ß¥ß¥ì¡¼¤Î¿·È¯ÁÛ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì