開催：2026.5.31

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 3 - 14 [エンゼルス]

MLBの試合が31日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとエンゼルスが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

1回表、5番 ウェード・メックラー 4球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでエンゼルス得点 TB 0-4 LAA

1回裏、1番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-4 LAA

4回表、8番 ドノバン・ウォルトン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 TB 1-5 LAA

5回表、2番 マイク・トラウト 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 TB 1-6 LAA

5回裏、3番 フニオール・カミネロ 3球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 2-6 LAA、4番 ライアン・ビレード 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 3-6 LAA

7回表、ピッチャー イアン・シーモアがワイルドピッチでエンゼルス得点 TB 3-7 LAA

9回表、3番 ボーン・グリッソム カウント3-2から押し出しの死球でエンゼルス得点 TB 3-8 LAA、5番 ホセ・シリ 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 TB 3-9 LAA、6番 ジョ・アデル 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでエンゼルス得点 TB 3-12 LAA、7番 オスワルド・ペラザ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 TB 3-13 LAA、9番 セバスチャン・リベロ 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 TB 3-14 LAA

試合は3対14でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで4勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-31 08:38:14 更新