栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件できょう、新たに18歳の男子高校生が逮捕されました。男子高校生は実行役の少年1人を勧誘し、別の少年に紹介したとみられていて、警察は事件の全容解明を進めています。

きのう、強盗殺人の疑いで公開手配された益田和彦容疑者（48）。成田空港で出国前に撮影された映像です。

益田容疑者は今月14日、仲間と共謀して栃木県上三川町の住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれていて、事件の3日後、成田空港から中国へ出国。その後、東南アジアに逃亡した可能性があります。

この事件では、すでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が逮捕されていますが、益田容疑者は海斗容疑者の知人で犯行を持ちかけ、事件を主導したとみられています。

益田容疑者とはどんな人物なのでしょうか。関係者によりますと、益田容疑者は佐賀県出身。十数年前までは、県内のタクシー会社に勤務していたといいます。

益田容疑者の元勤務先の元社長

「ちょっと考えられない。普通の男だったんですよ。特に問題のある男じゃなかったと思う」

また、中学校の頃を知る人は･･･。

中学校の同級生

「いい子だったと思います。生徒会長やって、結構活発で、みんながみんな寄ってくるような子だった。本当びっくりっていう以外はないです」

警察は海外の捜査機関とも連携し益田容疑者の行方を追っています。

一方、きょう新たな逮捕者が出ました。実行役として2番目に逮捕された少年Bに、4番目に逮捕された少年Dを紹介したとして、相模原市の18歳の男子高校生が新たに逮捕されました。警察によりますと、男子高校生は少年B、Dと知人関係で通信アプリを使うなどして紹介したということです。

警察は事件の全容解明を進めています。

【情報提供先】

栃木県警下野署 0285-52-2674