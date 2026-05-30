フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ回」。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。

福留孝介氏、松井稼頭央氏、宮本慎也氏、片岡篤史氏、平石洋介氏、今江敏晃氏、元日本テレビでフリーアナウサー・上重聡アナウンサーらは、入学の時点でも「特待生」「特・特待生」と選手評価によって待遇が違ったと述懐。

福留氏は「僕は（特・特待生の）ちょっと、もう１個上で…。入学が決まった時点でグローブであったりとか、そういったものを『これを使いなさい』というのが全部、家に送られてきて。だから、まだ寮に入る前とかに全部、道具一式ちゃんと全部送られて」と明かした。

さらに「入ってすぐに（１年生で）メンバーに入って。夏の大会前、基本的にはその３年生全員で練習をして、午前中に。３年生が全員あがられてから、午後から秋に向けた新チームの１年生、２年生の練習が始まるんです。もちろん僕なんかも（１年生だから）本当はいなきゃいけないんですけど。疲れるっていうのもあって、夏の前だからっていうので。僕はレギュラーと一緒に（練習してから）寮の方にあがって。（１、２年生が）みんなが外でワーって言ってるときに、僕は部屋で正直、寝てました」と笑わせた。

福留氏が１年生の時に、３年生だった松井氏は「ちょうど３年生になったときに孝介が。とんでもない中学生が入ってくると。僕たちも１年生を乗り越えて、やっと神様（最高学年）になったわけですよ。『そんな中学生なんか…』って。そしたら、バッティング、肩はもうズバ抜けてて…。サードのレギュラーだった選手をすぐに抜いてましたね」と、福留氏が前代未聞の待遇も納得のスーパー特待生だったことを振り返っていた。