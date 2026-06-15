タレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が15日、都内の私立学校内で、首都高速の防災・災害対策を学ぶ公開授業にゲスト出演した。古坂は昨年12月、首都高速中央環状線の山手トンネル内で車両火災に遭遇。非常通路を使用し避難する様子を、リアルタイムでXに動画などを投稿し、災害時の対策について発信していた。集まった中学生50人に向け、昨年遭遇した事故について説明。仕事に行く途中、山手トンネル内に入っ