錦糸町に続いて歌舞伎町でも…続く裏スロ店摘発は暴力団排除が目的!?　警察も着目した“利権構造”

歌舞伎町で未明の摘発

5月24日の午前3時半頃、新宿区・歌舞伎町の違法パチスロ店『パックマン』が摘発され、店長ら3人が常習賭博の疑いで逮捕された。店はホストクラブや飲食店などが入居する雑居ビル内にあり、看板ではバーと偽っていた。カメラ付きのインターフォンで客を選別。鍵のついた鉄製の扉を二重で設置するなど、当局の手入れを警戒していた。

警視庁によると1年間で1万人以上の客が来店し、約3億3000万円もの売り上げがあったという。逮捕された店長の男（39）は調べに対し容疑を認めている。

近年、風俗営業の許可を取らず、客に現金を儲けさせる違法パチスロ店が激増しているという。きわめて射幸性が高くなるよう台が違法に改造されており、一発当たれば大金が手に入るがハマると大負けする危険性が高く、問題になっている。

「『裏スロ』『闇スロ』とも呼ばれており、出玉規制される前の昔のスロット台や違法なレートで遊べるよう改造された台など、射幸性の高い台を設置して、客を呼び込んでいます。

一見すると店内は普通のスロット店で、ご飯も食べられますし、ドリンクバーもあり、自由に飲食できます。通常のパチスロ店より店員も丁寧で、わからないことがあればすぐに対応してくれる。接客の良さも集客に繋がっています」（全国紙社会部記者）

警視庁は5月11日にも違法スロット店を摘発している。東京都・錦糸町の雑居ビルの一室にパチスロ機を設置し、客に賭博をさせたとして男3人が常習賭博容疑で逮捕されているのだ。この店は’15年頃から営業しており、約10年で7億9200万円の売り上げがあったとみられている。前出の社会部記者が解説する。

「錦糸町の摘発では警視庁の暴力団対策課が対応に当たっています。裏スロなど賭博に関する摘発は保安課が対応することが多いのですが、暴力団対策課が出てくるということは売り上げが暴力団に流れていると見ているのでしょう。歌舞伎町の摘発も所轄の新宿警察署ではなく警視庁が主導しているようです」

違法パチスロ店が増えた理由

違法パチスロ店は歌舞伎町だけで20店ほどあるという。なぜ、ここまで増えているのか。元従業員の男性A氏は「違法ですが連日賑わっていて、客足は途絶えません」と話す。

「何よりも経営がしやすいことが増加の理由ですね。新しく商売を始める際には、設備投資や人員集めなど、いろいろな準備が必要でカネもかかりますが、スロットは部屋と遊技台、最低限の人員を雇うだけで始められます。元手は必要ですが、ギャンブルの胴元が負けるような設定はしないので、客が来れば必ず回収できます」

パチスロ台も中古だと仕入れ値が安いという。未だにファンが多い4号機と呼ばれる台は高くて10万円ほど、安ければ2万円ほどで入手可能。それを数十台仕入れるだけで大金が動く店を作ることができるというのだ。

「ビルのオーナーが最も困るのは空きテナントが出ること。埋めるためなら多少素性が怪しい人であっても入居させて賃料を払ってもらうほうがマシだと考える。だから違法店でも営業できるんですよ。借り主が一般人で実際の経営は暴力団関係者という又貸しも散見されますね」（同前）

「シノギとしては優秀」

みかじめ料を回収する仕事をしていたという元暴力団関係者B氏は「組のシノギとして、裏スロ店から幾らかもらっていました」と打ち明けた。

「裏の商売をする際、その地域を仕切っている暴力団にみかじめ料を払わねばなりません。ただ、額はそこまで大きくない。その店が潰れてしまっては元も子もないですし、違法店と揉めると暴力団は法律や条例でがんじがらめにされているから、誰かがパクられてしまう。

裏スロは営業を始めてしまえば人件費の他には賃料と光熱費くらいしか掛からない。かなりいい商売になります。経営が安定しているのでシノギとしては優秀ですよ。暴力団側も裏スロが増えることは歓迎しています」

みかじめ料以外にも裏スロと暴力団の繋がりはある。

「普通のパチスロ店と違って、裏スロにふらっと立ち入ることはできない。違法な客引きなど裏稼業の人間の紹介がないと遊べません。そして彼らもまた暴力団にショバ代を払って仕事をしています。

裏の商売は現金による決済が基本。裏スロも現金商売なので、銀行口座が使えない暴力団は入り込みやすい。他のシノギで手に入れたカネの資金洗浄にも使われていますよ」（同前）

今年4月以降、警視庁による暴力団対策が本格的に動き出している。裏スロなど暴力団の資金源となる違法店も徹底的に取り締まるようだ。

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取材・文：白紙緑