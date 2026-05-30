バンダイナムコエンターテインメントは、ゲームキャラクター「パックマン」とギターブランド「Fender（フェンダー）」コラボレーションモデルのギター「Limited Edition PAC-MAN Player II Telecaster」の数量限定での受注受付を、2026年5月15日〜6月15日までフェンダー公式サイトで行っている。発送は9月15日の予定。

演奏性にもこだわった設計

ボディ表面には、パックマンが迷路の中でゴーストの「ブリンキー」「ピンキー」「インキー」「クライド」たちに追われながら進むゲーム画面をデザイン。裏面には「Fender x PAC-MAN」のロゴをあしらう。

Modern "C"シェイプのネック、22本のミディアムジャンボフレット、エッジをなめらかに処理し、手になじむ9.5インチラジアスローズウッド指板など、演奏性にもこだわったという。

価格は16万5000円（税込）。

さらに、フェンダーのアパレルブランド「F IS FOR FENDER」から、Tシャツやキャップなどのアパレルコレクションを7月に発売予定とのことだ。

このほか、ゲーム「パックマンワールド2 リ・パック」内で手に入れられるフィギュアを精巧に再現した、カプセルトイ「パックマンワールド2 リ・パック フィギュアコレクション02」を、2026年5月第5週から順次発売する。

ゴーストたちの衣装をまとった全5種をラインアップ。

価格は400円（同）。