松本潤、デビュー前に購入したジュエリー着用 嵐ラストツアーに込めた思い「一世一代の大勝負を楽しみたい思います」
5人組グループ・嵐の松本潤が29日、自身のインスタグラムを更新。デビュー前に米・ロサンゼルスで購入した思い出のアクセサリーとともに、嵐のラストツアーへ臨む思いを明かした。
【写真】28年前に購入したジュエリーを公開した松本潤
松本は「1998年、まだ嵐としてデビューする前に初めてLAに行った時に買ったChrome Hearts」と切り出し、当時購入したアイテムについて回顧。「当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝負ばりの気持ちで思い切って買ったモノ」と振り返った。
さらに「28年が経った2026年。嵐のラストツアーで身につけてステージに立っている」と明かし、長年大切にしてきたアクセサリーとともにラストツアーの舞台に立っていることを報告した。
投稿では「あれから28年」「松本少年、良いものを買ったね」と当時の自分へ語りかけ、「あの頃の思いも含め、一世一代の大勝負を楽しみたい思います」とコメント。ハッシュタグでは「#wearearashi」「#東京ドームも」「#配信も」「#楽しんでください」とファンへ呼びかけた。
【写真】28年前に購入したジュエリーを公開した松本潤
松本は「1998年、まだ嵐としてデビューする前に初めてLAに行った時に買ったChrome Hearts」と切り出し、当時購入したアイテムについて回顧。「当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝負ばりの気持ちで思い切って買ったモノ」と振り返った。
投稿では「あれから28年」「松本少年、良いものを買ったね」と当時の自分へ語りかけ、「あの頃の思いも含め、一世一代の大勝負を楽しみたい思います」とコメント。ハッシュタグでは「#wearearashi」「#東京ドームも」「#配信も」「#楽しんでください」とファンへ呼びかけた。