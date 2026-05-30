その夢は誰のためのものなのか？ 小学校受験にのめり込んでいく母親たちの姿を通して、過熱する現代教育の闇を描く【書評】

その夢は誰のためのものなのか？ 小学校受験にのめり込んでいく母親たちの姿を通して、過熱する現代教育の闇を描く【書評】