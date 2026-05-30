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ゆっくり不動産、無垢材の温もりと最新空調を備えた性能向上リノベーションを内見！「築25年がここまで変わるの？」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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不動産系YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった戸建て】SDGs仕様に大改装された性能向上戸建てを内見！」と題した動画を紹介した。動画では、YKK APが旗振り役を務める「性能向上リノベの会」の会員である岡庭建設のモデルハウス「ふじまちテラス」を訪問。築25年の建物をフルリノベーションし、自然や環境に配慮したサステナブルな住まいの魅力を紹介している。



赤い壁が目を引く外観から始まり、重厚な玄関ドアを開けると和モダンな空間が広がる。室内に足を踏み入れたゆっくり不動産さんは、「無垢材の交通渋滞やあ」と思わず驚嘆。床や壁、天井の至る所に国産材が使われ、木の温もりに包まれている。この物件は「建て替え」ではなく、25年前の構造材をそのまま現しにして活用しており、耐震補強と断熱性能を向上させることで建物自体を再生させているという。



室内には工夫を凝らした設備が満載だ。例えば、階段の奥には1坪の書斎「癒しの間」が設けられ、ルーバー扉の奥で絶妙なこもり感を演出している。また、キッチン横のルーバー裏に設置されたエアコンの風を床下に送り、床のスリットから部屋全体に行き渡らせるという驚きの空調システムも採用。さらに、浸水対策としてコンセントを床から高めに配置し、蓄電池で3日分の電力を確保するなど、万が一の災害時にもライフラインが止まらない設計が施されている。



設備面だけでなく、施工を担う職人への配慮も紹介された。岡庭建設では業界の高齢化問題を見据え、若手大工を自社雇用し、職業訓練校に通う日も出勤扱いにするなどの手厚い育成制度を導入。これに対して「なにその高待遇！」と感嘆の声を上げた。



単なるデザイン性の高さにとどまらず、環境負荷の軽減、防災対策、さらには職人の育成まで、持続可能性への深いこだわりが詰まった本物件。これからの時代のスタンダードとなり得る「性能向上リノベーション」の豊かな可能性を、ヒシヒシと感じさせる内見動画となっている。