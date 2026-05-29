Bリーグのベストファイブ発表…ニュービル以外は初受賞、日本人選手は富永啓生が唯一選出

5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、B1のレギュラーシーズンベストファイブが発表された。

東地区3連覇を達成した宇都宮ブレックスから、アシスト王にも輝いたD.J・ニュービルが3年連続で選出されたほか、B1初優勝を果たした長崎ヴェルカからはイヒョンジュンとスタンリー・ジョンソンが名を連ねた。また、1試合平均26.5得点で得点王に輝いた仙台89ERSのジャレット・カルバー、日本人最多となる平均19.5得点を挙げたレバンガ北海道の富永啓生も選出された。

ベストファイブは、B1とB2の全ヘッドコーチ、全選手、メディアによる投票で決定。12日には最終候補となるTOP10が発表されていた。

今シーズンのベストファイブは、3度目の受賞となったニュービル以外の4名が初受賞。日本人選手では富永が唯一の選出となった。また、長崎のジョンソンはベスト6thマンとのダブル受賞を果たした。

発表されたレギュラーシーズンベストファイブとレギュラーシーズンセカンドチームの一覧は以下のとおり。

◆▼レギュラーシーズンベストファイブ

富永啓生（レバンガ北海道）



ジャレット・カルバー（仙台89ERS）



D.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）



イヒョンジュン（長崎ヴェルカ）



スタンリー・ジョンソン（長崎ヴェルカ）

◆▼レギュラーシーズンセカンドチーム

ケリー・ブラックシアー・ジュニア（群馬クレインサンダーズ）



デイビッド・ヌワバ（三遠ネオフェニックス）



ダバンテ・ガードナー（シーホース三河）



齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（長崎ヴェルカ）





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