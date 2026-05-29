【スタバ】対象商品購入でシリコンアイストレーもらえる！おしゃれなアレンジドリンクが楽しめるよ

スターバックスコーヒーは、2026年5月26日から「オリジナル シリコンアイストレー」のプレゼントキャンペーンを実施しています。

オンラインストアで、対象商品を含め3500円以上購入した人が対象です。キャンペーンはアイストレーがなくなり次第、終了となります。

2種類から選べる

1回の注文で対象商品1個以上かつ、税込3500円以上の買い物をした人が対象です。ギフトラッピング選択時の金額は合計金額の対象に含まれます。対象条件を満たすと、カート画面でプレゼントが選べます。

デザインは2種類あります。「STARBUCKS」のアルファベットのデザインと、星やフラペチーノ、タンブラー、コーヒー豆を模ったデザインがあります。

対象商品を複数点カートに入れてもプレゼントは1会計1点です。プレゼントは商品と一緒に届きます。

＜対象商品＞

スターバックス ヴィアアイスコーヒー 12本入り

スターバックス ヴィアアイスコーヒー 5本入り

スターバックスアイスコーヒー ブレンド（250g）

スターバックスカティ カティ ブレンド（250g）

スターバックス ライトノート ブレンド （250g）

ブレックファースト ブレンド（250g）

サイレン ブレンド（250g）

ケニア（250g）

パイクプレイスロースト（250g）

グアテマラ アンティグア（250g）

ハウス ブレンド（250g）

ディカフェ ハウス ブレンド（250g）

コロンビア（250g）

TOKYO ロースト（250g）

スマトラ（250g）

コモド ドラゴン ブレンド（250g）

カフェ ベロナ（250g）

エスプレッソ ロースト（250g）

イタリアン ロースト（250g）

フレンチ ロースト（250g）

夏におすすめの「スターバックスカティ カティ ブレンド」は、フローラルな香りと赤いベリーやピンクグレープフルーツを思わせる風味が、みずみずしい口あたりにより引き立てられる、甘みをともなう華やかなコーヒーです。

スターバックスの公式X（＠Starbucks_J）は、アイスコーヒーに"りんごジュースで作った氷"をプラスするアレンジをおすすめしています。アイストレーをゲットした人は試してみてはいかが。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）