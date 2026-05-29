「夜は天井から虫が降るのでマスクが必須」「崖から落ちたスタッフの絶叫が響く」ディーン・フジオカ、インドネシア舞台の半魚人ホラーで“命がけ”の撮影

「夜は天井から虫が降るのでマスクが必須」「崖から落ちたスタッフの絶叫が響く」ディーン・フジオカ、インドネシア舞台の半魚人ホラーで“命がけ”の撮影