読者が選ぶ「同じクラスになりたいBLキャラクター」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/05/29】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマを対象とし「同じクラスになりたいBLキャラクター」をテーマに読者アンケートを実施。本記事では「同じクラスになりたいBLキャラクター」トップ10を発表する。
【写真】「同じクラスになりたいBLキャラ」TOP10一覧
1位：「美しい彼」清居奏（八木勇征）
2位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」日置朝陽（藤本洸大）
3位：「消えた初恋」青木想太（道枝駿佑）
4位：「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」蛭川晴喜（上村謙信）
5位：「タクミくんシリーズ −Drama−」葉山託生（塩崎太智）
6位：「ワンルームエンジェル」天使（西村拓哉）
7位：「高良くんと天城くん」高良瞬（佐藤新）
8位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」渡会紬嵩（簡秀吉）
9位：「高良くんと天城くん」天城太一（織山尚大）
10位：「コントラスト」青山翔太（井内悠陽）
10位：「コントラスト」千川陽（阿久根温世）
調査期間：2026年5月2日〜5月10日
回答数：9,539件（性別比：女性96.6％、男性1.1％、回答なし2.3％）
年代内訳：10代23.6％、20代30.9％、30代27.8％、40代9％、50代6.6％、60代以上2.2％
└うち学生の回答数：2,263件
└内訳：小学生0.4％、中学生8.8％、高校生39.2％、大学生・専門学生・大学院生51.7％
1位に輝いたのは、ドラマ・映画「美しい彼」シリーズ（MBS）の清居奏（八木勇征）。学校のカースト頂点に君臨する圧倒的なカリスマであり、息をのむほどクールな美貌を持つクラスの“キング”だ。その美しさを遠くから見つめながら、平良一成（萩原利久）とのどこまでも純粋で不器用な恋模様を座席の端からそっと応援したくなる、多くのファンを虜にし続ける憧れのキャラクターだ。
＜読者コメント＞
・「美しい彼をこっそり遠くの席から眺めて癒されたい」
・「平良と一緒に清居をずっと観察していたいです」
・「モブ子になってひらきよ（平良＆清居）の恋が成就するのをそっと見守りたい。美しい彼の美しさを直で浴びて、幸せを平良と分かち合いたい」
・「あんな美しいクラスメイトがいるなら毎日学校に行くのが楽しくなりそうだから」
・「美しさに日々圧倒されたい」
2位にランクインしたのは、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ／2025年）の日置朝陽（藤本洸大）。一軍の“四天王”と修学旅行で同じ班になる、平凡男子高校生だ。誰に対しても真っ直ぐに向き合うピュアで優しい人柄が魅力的で、男女問わず誰もが友だちになりたくなる抜群の親しみやすさを放つ。
＜読者コメント＞
・「ぴお（日置）と周囲の関係性を遠くから眺めていたい」
・「こんなにピュアで優しい子と仲良くなりたい！！」
・「誰に対しても真っ直ぐに見てくれるから」
・「同じクラスになって四天王と絡む可愛い日置を見たい」
・「日置くんが恋をしてどんどん可愛くなっていく過程を同じクラスで見守りたい」
3位に選ばれたのは、ドラマ「消えた初恋」（テレビ朝日系／2021年）の青木想太（道枝駿佑）。困っている人を放っておけない、底抜けに親切でお人よしな男子高校生だ。少し天然で愛嬌たっぷりのキャラクターは、教室にいるだけで周囲を太陽のように明るく元気にする魅力がある。ひょんな勘違いから井田浩介（目黒蓮）を意識してしまい、慌てふためく愛らしい振る舞いや、ひたむきに恋と向き合うピュアな姿に「見守りたい」「応援してあげたい」と熱い支持を集めた。
＜読者コメント＞
・「隣の席になって、消しゴムを貸してあげたい」
・「一途で純粋に相手を想っている姿は応援したくなる」
・「純粋で優しい青木くんと恋バナをしたい」
・「井田を前にワタワタしてる姿を見たい」
・「可愛くて明るくて太陽のようだから」
4位にランクインしたのは、ドラマ「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（読売テレビ／2024年）の蛭川晴喜（上村謙信）。破天荒でクラスの問題児という危うい佇まいでありながら、その根にある純粋な優しさと深い愛が魅力的。一見近づきがたい印象だが、水無瀬（本島純政）にだけ見せる甘えた表情や心の揺れ動きをこっそり見たいという声が多かった。
＜読者コメント＞
・「あんなイケメンがいたら学校が楽しくて仕方ない！」
・「関わってはいけない危うさとは裏腹に、中身を知れば、優しさと愛に溢れる最強イケメン」
・「クラスメイトの女の子に挨拶されて、素っ気ないけどちゃんと返しているところにキュンとした」
・「水無瀬くん以外にも密かに味方でいるクラスメイトになりたい」
・「クールで不良に見られているけど、水無瀬に弱くてデレデレな姿をうっかり目撃してみたい」
5位にランクインしたのは、「タクミくんシリーズ −Drama−」（BSフジ放送・FOD配信／2025年）の葉山託生（塩崎太智／※「崎」は正式には「たつさき」）。過去のトラウマから「人間接触嫌悪症」を抱える繊細な男子高生で、誰もが守ってあげたくなるような儚い雰囲気に惹かれる人が多く、票を集めた。
＜読者コメント＞
・「タクミくんの雰囲気が好きだから。守ってあげたい」
・「少しの行動にも優しさが滲み出ていて、同じクラスにいたら嬉しいなと思ったからです」
・「優しく話を聞いてくれそう」
・「とにかく優しすぎて、クラスにいても絶対誰とでも分け隔てなく接してくれそう」
・「仲良くなったら楽しく過ごせそう」
6位：「ワンルームエンジェル」天使（西村拓哉）
＜読者コメント＞
・「とにかく可愛くてクラスにいたら癒しの存在になる」
・「同じクラスのツンデレな天使に恋したいから」
・「儚げな横顔を隣の席から見つめたい」
7位：「高良くんと天城くん」高良瞬（佐藤新）
＜読者コメント＞
・「クールなのにチラッと見える優しさと笑顔がいい」
・「カースト1軍の高良くんを同じ教室で眺めたい」
・「真っ直ぐで優しいから」
8位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」渡会紬嵩（簡秀吉）
＜読者コメント＞
・「渡会が日置強火担なところをただただ見届けたい」
・「日置しか見えていない渡会を陰から見ていたい」
・「渡会と一緒に恋バナしたい」
9位：「高良くんと天城くん」天城太一（織山尚大）
＜読者コメント＞
・「高良の前で挙動不審になる天城を生で見たい」
・「純粋な可愛さで見てるだけでも癒される」
・「恋愛に一喜一憂している様子を見守りたいから」
10位：「コントラスト」青山翔太（井内悠陽）
＜読者コメント＞
・「常に場を盛り上げて笑顔にしてくれそうだと思ったから」
・「優しく、気遣いがあり、頑張り屋さんなところが好感が持てる」
・「無邪気で裏表がないキャラクターに心を掴まれた」
10位：「コントラスト」千川陽（阿久根温世）
＜読者コメント＞
・「翔太と出会って変わる姿を見守りたい」
・「翔太への惚気話を聞きたい」
・「太陽のように温かく包んでくれそう」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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【写真】「同じクラスになりたいBLキャラ」TOP10一覧
◆「同じクラスになりたいBLキャラクター」トップ10
1位：「美しい彼」清居奏（八木勇征）
2位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」日置朝陽（藤本洸大）
3位：「消えた初恋」青木想太（道枝駿佑）
4位：「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」蛭川晴喜（上村謙信）
5位：「タクミくんシリーズ −Drama−」葉山託生（塩崎太智）
6位：「ワンルームエンジェル」天使（西村拓哉）
7位：「高良くんと天城くん」高良瞬（佐藤新）
8位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」渡会紬嵩（簡秀吉）
9位：「高良くんと天城くん」天城太一（織山尚大）
10位：「コントラスト」青山翔太（井内悠陽）
10位：「コントラスト」千川陽（阿久根温世）
回答数：9,539件（性別比：女性96.6％、男性1.1％、回答なし2.3％）
年代内訳：10代23.6％、20代30.9％、30代27.8％、40代9％、50代6.6％、60代以上2.2％
└うち学生の回答数：2,263件
└内訳：小学生0.4％、中学生8.8％、高校生39.2％、大学生・専門学生・大学院生51.7％
◆1位：「美しい彼」清居奏（八木勇征）
1位に輝いたのは、ドラマ・映画「美しい彼」シリーズ（MBS）の清居奏（八木勇征）。学校のカースト頂点に君臨する圧倒的なカリスマであり、息をのむほどクールな美貌を持つクラスの“キング”だ。その美しさを遠くから見つめながら、平良一成（萩原利久）とのどこまでも純粋で不器用な恋模様を座席の端からそっと応援したくなる、多くのファンを虜にし続ける憧れのキャラクターだ。
＜読者コメント＞
・「美しい彼をこっそり遠くの席から眺めて癒されたい」
・「平良と一緒に清居をずっと観察していたいです」
・「モブ子になってひらきよ（平良＆清居）の恋が成就するのをそっと見守りたい。美しい彼の美しさを直で浴びて、幸せを平良と分かち合いたい」
・「あんな美しいクラスメイトがいるなら毎日学校に行くのが楽しくなりそうだから」
・「美しさに日々圧倒されたい」
◆2位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」日置朝陽（藤本洸大）
2位にランクインしたのは、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（ABCテレビ／2025年）の日置朝陽（藤本洸大）。一軍の“四天王”と修学旅行で同じ班になる、平凡男子高校生だ。誰に対しても真っ直ぐに向き合うピュアで優しい人柄が魅力的で、男女問わず誰もが友だちになりたくなる抜群の親しみやすさを放つ。
＜読者コメント＞
・「ぴお（日置）と周囲の関係性を遠くから眺めていたい」
・「こんなにピュアで優しい子と仲良くなりたい！！」
・「誰に対しても真っ直ぐに見てくれるから」
・「同じクラスになって四天王と絡む可愛い日置を見たい」
・「日置くんが恋をしてどんどん可愛くなっていく過程を同じクラスで見守りたい」
◆3位：「消えた初恋」青木想太（道枝駿佑）
3位に選ばれたのは、ドラマ「消えた初恋」（テレビ朝日系／2021年）の青木想太（道枝駿佑）。困っている人を放っておけない、底抜けに親切でお人よしな男子高校生だ。少し天然で愛嬌たっぷりのキャラクターは、教室にいるだけで周囲を太陽のように明るく元気にする魅力がある。ひょんな勘違いから井田浩介（目黒蓮）を意識してしまい、慌てふためく愛らしい振る舞いや、ひたむきに恋と向き合うピュアな姿に「見守りたい」「応援してあげたい」と熱い支持を集めた。
＜読者コメント＞
・「隣の席になって、消しゴムを貸してあげたい」
・「一途で純粋に相手を想っている姿は応援したくなる」
・「純粋で優しい青木くんと恋バナをしたい」
・「井田を前にワタワタしてる姿を見たい」
・「可愛くて明るくて太陽のようだから」
◆4位：「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」蛭川晴喜（上村謙信）
4位にランクインしたのは、ドラマ「未成年〜未熟な俺たちは不器用に進行中〜」（読売テレビ／2024年）の蛭川晴喜（上村謙信）。破天荒でクラスの問題児という危うい佇まいでありながら、その根にある純粋な優しさと深い愛が魅力的。一見近づきがたい印象だが、水無瀬（本島純政）にだけ見せる甘えた表情や心の揺れ動きをこっそり見たいという声が多かった。
＜読者コメント＞
・「あんなイケメンがいたら学校が楽しくて仕方ない！」
・「関わってはいけない危うさとは裏腹に、中身を知れば、優しさと愛に溢れる最強イケメン」
・「クラスメイトの女の子に挨拶されて、素っ気ないけどちゃんと返しているところにキュンとした」
・「水無瀬くん以外にも密かに味方でいるクラスメイトになりたい」
・「クールで不良に見られているけど、水無瀬に弱くてデレデレな姿をうっかり目撃してみたい」
◆5位：「タクミくんシリーズ −Drama−」葉山託生（塩崎太智）
5位にランクインしたのは、「タクミくんシリーズ −Drama−」（BSフジ放送・FOD配信／2025年）の葉山託生（塩崎太智／※「崎」は正式には「たつさき」）。過去のトラウマから「人間接触嫌悪症」を抱える繊細な男子高生で、誰もが守ってあげたくなるような儚い雰囲気に惹かれる人が多く、票を集めた。
＜読者コメント＞
・「タクミくんの雰囲気が好きだから。守ってあげたい」
・「少しの行動にも優しさが滲み出ていて、同じクラスにいたら嬉しいなと思ったからです」
・「優しく話を聞いてくれそう」
・「とにかく優しすぎて、クラスにいても絶対誰とでも分け隔てなく接してくれそう」
・「仲良くなったら楽しく過ごせそう」
◆6位〜10位の読者コメント一挙紹介
6位：「ワンルームエンジェル」天使（西村拓哉）
＜読者コメント＞
・「とにかく可愛くてクラスにいたら癒しの存在になる」
・「同じクラスのツンデレな天使に恋したいから」
・「儚げな横顔を隣の席から見つめたい」
7位：「高良くんと天城くん」高良瞬（佐藤新）
＜読者コメント＞
・「クールなのにチラッと見える優しさと笑顔がいい」
・「カースト1軍の高良くんを同じ教室で眺めたい」
・「真っ直ぐで優しいから」
8位：「修学旅行で仲良くないグループに入りました」渡会紬嵩（簡秀吉）
＜読者コメント＞
・「渡会が日置強火担なところをただただ見届けたい」
・「日置しか見えていない渡会を陰から見ていたい」
・「渡会と一緒に恋バナしたい」
9位：「高良くんと天城くん」天城太一（織山尚大）
＜読者コメント＞
・「高良の前で挙動不審になる天城を生で見たい」
・「純粋な可愛さで見てるだけでも癒される」
・「恋愛に一喜一憂している様子を見守りたいから」
10位：「コントラスト」青山翔太（井内悠陽）
＜読者コメント＞
・「常に場を盛り上げて笑顔にしてくれそうだと思ったから」
・「優しく、気遣いがあり、頑張り屋さんなところが好感が持てる」
・「無邪気で裏表がないキャラクターに心を掴まれた」
10位：「コントラスト」千川陽（阿久根温世）
＜読者コメント＞
・「翔太と出会って変わる姿を見守りたい」
・「翔太への惚気話を聞きたい」
・「太陽のように温かく包んでくれそう」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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