「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」第2期公演情報解禁！
『美少女戦士セーラームーン』の専用シアタ「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」より、第2期スケジュールとチケット情報が解禁された。
【写真】小山璃奈、Team Gold Moonキャラクタービジュアル
本シアターは、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING MOON TOKYO‐」を受け継ぎ、新たなエンターテインメント空間として品川に誕生。
『美少女戦士セーラームーン』ならではの世界観と本シアターでしか観られないオリジナルストーリーや演出を通して、作品の魅力をより深く体感できる。
このたび、今年8月以降の第2期スケジュールが公式サイトにて公開。第3期は、12月1日〜2027年3月末日の公演を予定している。
第2期のチケットは、6月6日より『美少女戦士セーラームーン』オフィシャルファンクラブ“Pretty Guardians”先行発売、6月14日より一般発売を開始する。第1期のチケットは一般発売中。第3期のチケットは10月下旬ごろの販売を予定。なお、11月7日11時30分の回は「ローソンチケットスペシャルデー」となる。
第2期では、クリスタルボトルドリンクに「チャーム付きパフェスプーン」が付属。デザインの詳細は後日発表。
セーラースターライツオリジナルドリンクの「きんもくせいジンジャー」が、金木犀の香りが漂う季節に合わせ、期間限定メニューとして特別に提供を実施することが決定した。提供期間は9月14日〜27日。
8月22日11時30分の回にキッズ観劇Dayを実施。そのほか、全編発声・ペンライト使用可能の応援上演特別企画も実施も決定した。
第2期より、ライブパートの楽曲が1曲追加となり、計4曲披露。新たな楽曲も2曲お披露目となる。第2期ライブパート楽曲は「ムーンライト伝説」「Music of the Spheres」「ソーラーミラクルメイクアップ」「Brilliant Justice」。
「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」は、東京・品川プリンスホテル クラブ eXにて上演中。
【写真】小山璃奈、Team Gold Moonキャラクタービジュアル
本シアターは、2019年に東京・麻布十番で人気を博した「美少女戦士セーラームーン ‐SHINING MOON TOKYO‐」を受け継ぎ、新たなエンターテインメント空間として品川に誕生。
『美少女戦士セーラームーン』ならではの世界観と本シアターでしか観られないオリジナルストーリーや演出を通して、作品の魅力をより深く体感できる。
第2期のチケットは、6月6日より『美少女戦士セーラームーン』オフィシャルファンクラブ“Pretty Guardians”先行発売、6月14日より一般発売を開始する。第1期のチケットは一般発売中。第3期のチケットは10月下旬ごろの販売を予定。なお、11月7日11時30分の回は「ローソンチケットスペシャルデー」となる。
第2期では、クリスタルボトルドリンクに「チャーム付きパフェスプーン」が付属。デザインの詳細は後日発表。
セーラースターライツオリジナルドリンクの「きんもくせいジンジャー」が、金木犀の香りが漂う季節に合わせ、期間限定メニューとして特別に提供を実施することが決定した。提供期間は9月14日〜27日。
8月22日11時30分の回にキッズ観劇Dayを実施。そのほか、全編発声・ペンライト使用可能の応援上演特別企画も実施も決定した。
第2期より、ライブパートの楽曲が1曲追加となり、計4曲披露。新たな楽曲も2曲お披露目となる。第2期ライブパート楽曲は「ムーンライト伝説」「Music of the Spheres」「ソーラーミラクルメイクアップ」「Brilliant Justice」。
「美少女戦士セーラームーン ‐Shining Theater Shinagawa Tokyo‐」は、東京・品川プリンスホテル クラブ eXにて上演中。