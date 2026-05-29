島根スサノオマジックが井上宗一郎の新規加入を発表…「チームに勢いを与えられる存在に」

5月29日、島根スサノオマジックは、井上宗一郎との2026－27シーズン選手契約が基本合意に達したことを発表した。なお、同選手は前日の28日に2025－26シーズンまで所属した仙台89ERSからの退団が発表されていた。

東京都出身で現在27歳の井上は、201センチ105キロのパワーフォワード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へと進学し、在学中の2017－18シーズンに特別指定選手としてライジングゼファー福岡へ加入しBリーグデビューを果たした。その後、三遠ネオフェニックス、サンロッカーズ渋谷、越谷アルファーズでのプレーを経て、2025－26シーズンから仙台へ加入した。「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」に出場するなど日本代表としての活動歴も持ち、今シーズンのB1リーグ戦では53試合に出場し、1試合平均2.1得点1.2リバウンド0.3アシストを記録した。

今回の発表に際して、井上がクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。

「島根スサノオマジックに加入することになりました、井上宗一郎です。

チームの勝利のために、自分の強みであるシュート力やハードワークを最大限発揮し、チームに勢いを与えられる存在になりたいです。

また、B.LEAGUE PREMIER初年度という特別なシーズンを伝統あるクラブの一員としてプレーできることを、とてもうれしく思います。

熱い応援よろしくお願いします！」

【動画】井上宗一郎2025－26シーズンハイライト