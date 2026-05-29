【PayPay】セブン-イレブンの対象おにぎり・寿司をPayPayで買うと最大20%還元 - 6月1日からキャンペーン実施
PayPayは6月1日、「セブンイレブンの対象おにぎり・寿司をPayPayで買うと最大20%戻ってくる」キャンペーンを東京都八王子市、あきる野市、日野市、西多摩郡日の出町のセブン-イレブン店舗(一部対象外店舗あり)で開催する。
PayPay
期間中に対象店舗で指定のシールが貼られたおにぎり・寿司を対象時間内に購入すると、支払い金額の最大20%分のPayPayポイントが付与される(最大20%付与は対象商品に対してのみ適用)。開催期間は6月1日〜6月30日、対象時間は9:00〜19:00。
以下のシールが貼られた寿司・おにぎりが対象となる。
キャンペーン対象商品
対象の支払い方法は、PayPay残高、PayPayクレジット、PayPayポイント、PayPayデビット。
PayPay商品券、クレジットカードでの支払いは対象外。また、PayPayカードでの支払いは、PayPayクレジット以外は対象外となる。詳しい条件についてはキャンペーンページで確認できる。
PayPay
期間中に対象店舗で指定のシールが貼られたおにぎり・寿司を対象時間内に購入すると、支払い金額の最大20%分のPayPayポイントが付与される(最大20%付与は対象商品に対してのみ適用)。開催期間は6月1日〜6月30日、対象時間は9:00〜19:00。
以下のシールが貼られた寿司・おにぎりが対象となる。
キャンペーン対象商品
対象の支払い方法は、PayPay残高、PayPayクレジット、PayPayポイント、PayPayデビット。
PayPay商品券、クレジットカードでの支払いは対象外。また、PayPayカードでの支払いは、PayPayクレジット以外は対象外となる。詳しい条件についてはキャンペーンページで確認できる。