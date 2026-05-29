相葉雅紀がtimelesz8人全員とバラエティー初共演！ 今夜の『タイムレスマン』
今夜5月29日放送の『タイムレスマン』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）にて、timelesz8人の先輩・相葉雅紀が番組初登場。相葉はこれまでtimeleszのメンバーそれぞれと共演した機会はあるものの、8人全員とバラエティー番組で共演するのは今回が初めてとなる。
【写真】timeleszが相葉雅紀と1対1でトーク！ 番組名物「信頼じゃんけん」も
本番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のtimeleszメンバー8人が、「全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となってさまざまなロケ企画に挑戦する痛快バラエティー。
今夜の企画は、timeleszとゲストが1対1のトークを繰り広げる「サシトーク」。各メンバーが事前に考えた「相葉先輩と話してみたいテーマ」が書かれた8枚のフリップの中から、相葉が気になるものを順番に選び、そのテーマの考案者であるメンバーと別室で2人きり、3分間トークを展開。ただしフリップは無記名のため、相葉はトークテーマの内容だけを見て相手を指名していくことに…という、ぶっつけ本番で繰り広げられるフリートーク企画だ。
果たしてどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。そして、最も相葉の琴線に触れる話題を提案するメンバーは…？ 今だからこそ言える“相葉先輩からの金言”など、他ではなかなか聞けない貴重な発言も次々に飛び出す2ショットトークが繰り広げられる。
そして、大盛り上がりの「サシトーク」の後は、9人全員で番組名物ゲーム「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆け…さまざまな思惑が交錯する“究極の心理戦”に、相葉が初めて挑戦する。今回は、敗者3人が番組特製の「苦丁センブリ茶」を飲まされる羽目に。しかし、予想外の事件が発生し…？ 最後まで負け残ってしまい、“苦汁を味わう”メンバーはいったい誰だ？
『タイムレスマン』は、フジテレビ系にて毎週金曜21時58分放送。
【写真】timeleszが相葉雅紀と1対1でトーク！ 番組名物「信頼じゃんけん」も
本番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のtimeleszメンバー8人が、「全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となってさまざまなロケ企画に挑戦する痛快バラエティー。
果たしてどのメンバーが、どんなテーマで、どんな会話を繰り広げるのか。そして、最も相葉の琴線に触れる話題を提案するメンバーは…？ 今だからこそ言える“相葉先輩からの金言”など、他ではなかなか聞けない貴重な発言も次々に飛び出す2ショットトークが繰り広げられる。
そして、大盛り上がりの「サシトーク」の後は、9人全員で番組名物ゲーム「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆け…さまざまな思惑が交錯する“究極の心理戦”に、相葉が初めて挑戦する。今回は、敗者3人が番組特製の「苦丁センブリ茶」を飲まされる羽目に。しかし、予想外の事件が発生し…？ 最後まで負け残ってしまい、“苦汁を味わう”メンバーはいったい誰だ？
『タイムレスマン』は、フジテレビ系にて毎週金曜21時58分放送。