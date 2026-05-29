Snow Manのコーデをあの、鈴木紗理奈らが審査！ 私服抜き打ち審査に目黒蓮が登場 今夜の『それスノ』
5月29日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は、19時からの2時間スペシャル。Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決「東京それスノコレクション」第7弾の審査員に、あの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。芸能人の私服抜き打ち審査では、一時帰国中の目黒蓮にアポなし突撃、ガチ私服を抜き打ちチェックする。
【写真】あの、鈴木紗理奈らがSnow Manによる「初夏の親子お出かけコーデ」対決を審査！
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第7弾。今回は、Snow Manと世界的ファッションブランド「ユニクロ」とのコラボが実現。靴以外の洋服・小物類は全てユニクロの商品から選び放題。Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決ため、今回はあえてゲストは無し。Snow Manメンバー同士で真剣勝負に挑む。
ファッションのテーマは「明日真似したくなる初夏の親子お出かけコーデ」。ウィメンズ・キッズ服も充実しているユニクロのアイテムを駆使した“ファミリーコーデ対決”となる。天才子役とママ役の有名人をゲストに迎え、Snow Manメンバーがそれぞれプロデュースした“親子コーデ”をまとい、1人ずつランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5名がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初（？）「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている…。
審査員にはおなじみの、あの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。今回も容赦ない超辛口コメントが飛び交う中、至極のお出かけコーデで辛口女性審査員の心をつかめるか？ 一同大絶賛のコーデも？
「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。今回はSnow Manの事務所のガチ先輩や今話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。メンバーも驚がく…一体誰なのか？
さらに、カナダで長期撮影中の目黒が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。目黒の私服を抜き打ちチェックする。私服のファッションチェックの結果は…？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて5月29日19時放送。
【写真】あの、鈴木紗理奈らがSnow Manによる「初夏の親子お出かけコーデ」対決を審査！
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第7弾。今回は、Snow Manと世界的ファッションブランド「ユニクロ」とのコラボが実現。靴以外の洋服・小物類は全てユニクロの商品から選び放題。Snow Manのファッションセンスを競うガチ対決ため、今回はあえてゲストは無し。Snow Manメンバー同士で真剣勝負に挑む。
審査員にはおなじみの、あの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。今回も容赦ない超辛口コメントが飛び交う中、至極のお出かけコーデで辛口女性審査員の心をつかめるか？ 一同大絶賛のコーデも？
「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。今回はSnow Manの事務所のガチ先輩や今話題の有名人がドッキリでランウェイに放り込まれる。メンバーも驚がく…一体誰なのか？
さらに、カナダで長期撮影中の目黒が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。目黒の私服を抜き打ちチェックする。私服のファッションチェックの結果は…？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて5月29日19時放送。