犬が『飼い主の前で寝転がる』心理５選

「急に目の前でゴロンと寝転がるけど、これってどういう意味？」と思うことはありませんか。犬が寝転ぶ行動には、さまざまな感情が込められています。ここでは、愛犬がゴロンと寝転がるときに考えられる心理を見ていきましょう。

1.信頼や安心の証

犬が飼い主の目の前で寝転がるのは、大前提として「この人のそばにいれば安心」という信頼があるからです。

犬にとって、寝転がる、お腹を見せるといった行為は、最も無防備で危険な姿なので、目の前でその行動をとるということは、その人、そしてその環境に絶大な信頼を置いており、安心感を得ている証と言えます。

2.甘えたい、かまってほしいとアピール

犬が飼い主の目の前で寝転ぶのは、「甘えたい」「かまってほしい」とアピールしていることもあります。わざわざ目の前にやってきて、お腹を見せるようにゴロンと寝転がる場合は、「お腹を撫でて～」というアピールでしょう。

3.リラックスしている

犬はリラックスしているとき、ダランと足を投げ出すように床に寝転がったり、おもちゃで遊びながらゴロゴロと"ヘソ天"状態で寝転がったりする様子を見せます。

また、眠りたいときや休みたいときなど、リラックスしたいと思ったときには、信頼できる飼い主のそばにやってきて、足元に寝転ぶ犬も多いです。

4.相手を落ち着かせようとしている

飼い主がイライラしている様子を見せているときや怒っているとき、愛犬がなぜか目の前でゴロンとお腹を見せるように寝転がることはありませんか。これは、「落ち着いて」「そんなに怒らないで」というサインです。

犬は相手の気持ちを落ち着かせようとしているとき、寝転がることで「こちらに敵意はないよ」という意思表示をします。他にも、警戒している相手にお腹を見せることで、「警戒しなくても大丈夫だよ」と示すこともあるのです。

5.「降参」や「服従」のサイン

愛犬を叱っているとき、お腹を見せるようにゴロンと寝転がり、こちらをじっと見つめてくることはありませんか。これは「降参」や「服従」といった意思を示しています。

叱られているときにこの行動をとる場合は、人間で言うところの「ごめんなさい」に当てはまるでしょう。他にも「もう怒らないで」「あなたに従います」といった気持ちを示していることもあります。

『嬉しいヘソ天』と『注意が必要なヘソ天』の見分け方

犬が飼い主の前で寝転がっているからといって、必ずしも安心していたり喜んでいるわけではありません。では、嬉しい気持ちと服従心や不安からくるヘソ天では、どんな違いがあるのでしょうか。

リラックスしているか 体がこわばっていないか 表情や視線 前足などを使って距離を取ろうとしていないか

足を投げ出すようにリラックスしていたり、穏やかな表情で見つめ返してくれる場合は、撫でても問題ないでしょう。「撫でて」とアピールしている犬もいるかもしれません。

しかし、体がこわばっていたり、硬直するように仰向けになっていたり、目を見開いたまま表情が固まっている場合は、不安や降参といった意味の可能性があるので、まずは優しく声をかけるなど安心させてあげましょう。

寝転がる犬に飼い主がやりがちなNG対応は？

お腹を見せられると、つい毎回撫でたくなりますよね。しかし、寝転がる犬を毎回触ると、逆効果になることもあるので注意が必要です。以下のような対応は、かえって愛犬にストレスを与える恐れがあるので控えてください。

興奮した様子で勢いよくお腹を撫でる 無理に押さえつけるようにヘソ天させる ひとり静かに休んでいるところを触りに行く 逃げたりのけぞったりと嫌がる様子を見せているのに触る

お腹を見せていたり、目の前で寝転がっているからといって、必ずしも撫でたり触って良いというわけではありません。しっかり撫でて良いタイミングなのか、それともそっとしておくべきタイミングなのかを見極めましょう。

飼い主の前で寝転がる犬への適切な対応

愛犬が飼い主の目の前で寝転がった場合、どのように対応すべきか迷う方もいるでしょう。まずは、愛犬の今の気持ちを考えて、撫でたり触れたりすることが適切かどうかを考えてください。

もしも飼い主の目の前まで来て、リラックスした様子で寝転がっているのであれば、優しく毛の流れに沿って背中を撫でたり、お腹を見せているようであれば、お腹を円を描くようにゆっくり撫でてあげましょう。

もしも眠そうにしている場合は、触ったり声をかけたりせず、そっと静かに見守ってあげてください。

まとめ

犬が飼い主の目の前で寝転がるのは、飼い主に信頼と愛情を持っているからです。しかし、必ずしもリラックスしているとは限らないので、愛犬が目の前でゴロンと寝転がったときは、触れていいタイミングかどうかを見極めましょう。