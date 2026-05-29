「新世界に連れて行きます」日本代表が麦わらの一味に！“SAMURAI BLUE×漫画『ONE PIECE』コラボ”で森保監督も「青の麦わら帽子」着用
2026年５月29日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。この日はトレーニング前に、SAMURAI BLUEと漫画『ONE PIECE』コラボ記念として「青の麦わら帽子」贈呈式が行なわれた。
贈呈式で遠藤航がチーム代表として「青の麦わら帽子」を受け取ると、森保一監督をはじめ招集メンバー26人（鎌田大地は未合流）が「青の麦わら帽子」を被って記念撮影をした。
そして遠藤は「僕たちも麦わらの一味として戦って、日本代表を新世界へ連れて行きます」と大胆宣言。新世界とはすなわち、これまで見たことがない“最高の景色”ということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
贈呈式で遠藤航がチーム代表として「青の麦わら帽子」を受け取ると、森保一監督をはじめ招集メンバー26人（鎌田大地は未合流）が「青の麦わら帽子」を被って記念撮影をした。
そして遠藤は「僕たちも麦わらの一味として戦って、日本代表を新世界へ連れて行きます」と大胆宣言。新世界とはすなわち、これまで見たことがない“最高の景色”ということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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