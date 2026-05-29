脚本家の川崎ヒロユキさん死去 60歳 『ガンダムX』などシリーズ構成担当で『サクラ大戦』公式も追悼
アニメ『機動新世紀ガンダムX』や『サクラ大戦』のシリーズ構成などで知られる脚本家・川崎ヒロユキさんが1月23日に亡くなっていたことが、わかった。60歳だった。『サクラ大戦』公式Xや『ドラゴンボールZ』などで知られる脚本家の小山高生氏がXにてにて報告した。
【画像】川崎ヒロユキさんが関わった作品『ガンダムX』
小山のXでは「お知らせ。ぶらざあのっぽの第1期生メンバーであった脚本家の川崎 ヒロユキ（本名：川崎裕之〈かわさき ひろゆき〉が本年1月23日、亡くなっていたという訃報が先ほど私の元に届きました。仰天の知らせです」と報告。
続けて「のっぽメンバーの中でも出色の脚本家でした。享年60歳。17歳年下の弟子の早い旅立ちに淋しさが募ります。本人も無念でしたでしょう。私も無念です。順番守らないといけません。合掌」とつづった。
アニメやゲームで関りが深かった『サクラ大戦』公式Xも「脚本家・川崎ヒロユキ様のご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『サクラ大戦』シリーズにおけるご尽力に、深く感謝申し上げます。ここに生前のご功績を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
この訃報に『ラブひな』などで知られる漫画家で国会議員の赤松健氏は「川崎ヒロユキ先生のご冥福をお祈りいたします。小説版『ラブひな２・秘湯解禁』など、当時大変お世話になりました。確か素子ときつねの人格が入れ替わる内容で、こういう表紙になったと思います。もう24年前ですが、講談社で打ち合わせしましたっけ。彼は凄いオタクで、かなり意気投合した記憶が…」と追悼。
アニメ監督の大張正己氏も「川崎ヒロユキさんには『銀装騎攻オーディアン』で大変お世話になりました。謹んでお悔やみ申し上げます」と伝えた。
川崎さんは、1965年11月17日横須賀生まれ。学生時代に第1回「講談社コミックプランナー大賞」グランプリを獲得。『魔神英雄伝ワタル』第25話「ミニミニワタルの大冒険」でアニメ脚本家としてもデビューし多くの作品に脚本、シリーズ構成として参加。代表作に『無責任艦長タイラー』『黄金勇者ゴルドラン』『爆れつハンター』『テイルズ オブ エターニア THE ANIMATION』などがある。
【画像】川崎ヒロユキさんが関わった作品『ガンダムX』
小山のXでは「お知らせ。ぶらざあのっぽの第1期生メンバーであった脚本家の川崎 ヒロユキ（本名：川崎裕之〈かわさき ひろゆき〉が本年1月23日、亡くなっていたという訃報が先ほど私の元に届きました。仰天の知らせです」と報告。
アニメやゲームで関りが深かった『サクラ大戦』公式Xも「脚本家・川崎ヒロユキ様のご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します。『サクラ大戦』シリーズにおけるご尽力に、深く感謝申し上げます。ここに生前のご功績を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。
この訃報に『ラブひな』などで知られる漫画家で国会議員の赤松健氏は「川崎ヒロユキ先生のご冥福をお祈りいたします。小説版『ラブひな２・秘湯解禁』など、当時大変お世話になりました。確か素子ときつねの人格が入れ替わる内容で、こういう表紙になったと思います。もう24年前ですが、講談社で打ち合わせしましたっけ。彼は凄いオタクで、かなり意気投合した記憶が…」と追悼。
アニメ監督の大張正己氏も「川崎ヒロユキさんには『銀装騎攻オーディアン』で大変お世話になりました。謹んでお悔やみ申し上げます」と伝えた。
川崎さんは、1965年11月17日横須賀生まれ。学生時代に第1回「講談社コミックプランナー大賞」グランプリを獲得。『魔神英雄伝ワタル』第25話「ミニミニワタルの大冒険」でアニメ脚本家としてもデビューし多くの作品に脚本、シリーズ構成として参加。代表作に『無責任艦長タイラー』『黄金勇者ゴルドラン』『爆れつハンター』『テイルズ オブ エターニア THE ANIMATION』などがある。