ユニオンSGがハーフナー・ニッキを完全移籍で獲得

ベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サンジロワーズは現地時間5月28日、オーストリアのSVリートからDFハーフナー・ニッキを獲得したと発表した。

契約期間は2029年までとなる。

オランダにルーツを持つ31歳のハーフナーは日本で生まれ育ち、名古屋グランパスの下部組織からトップチームに昇格してプロデビューを果たした。名古屋では出番はあまり得られていないなかで、2016年に本田圭佑が経営に関わっていたオーストリア3部のSVホルンに加入し渡欧挑戦。その後スイス2部、スイス1部でのプレーを経て2023年に再びオーストリアのSVリートへ移籍していた。

そして今季ベルギーリーグを2位で終えたサンジロワーズへの加入が発表された。サンジロワーズは来季のUEFAチャンピオンズリーグに予選3回戦から出場することが決まっており、ハーフナーにとっては大きなステップアップとなった。

SNS上では「USGのスカウトたちは何者だ？」「良いチームに加入した」「CLに出れるのか」「まさかいきなり」「ベルギーの強豪にステップアップしてCLにも出れるなんてすごい」「え！マジか」「ステップアップ！？」「なんてこった」「え？これは凄い！」「え、すごくない！？」「ここまでのキャリアが本当に面白いな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）