元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：アイナ・ジ・エンドさん公式Instagramより）

写真拡大

元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテがあらわになったモデルショットを公開しました。

【写真】アイナ・ジ・エンドの美デコルテ

「アイナちゃんが表紙の雑誌うれしい」

アイナさんは「NuméroTOKYO　7・8月合併号カバー　ティファニーのハードウェアいっぱいつけさせてもらえてすごく嬉しかったです」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目は、黒いビスチェドレスに金色のアクセサリーを合わせたコーディネートで、美しいデコルテが際立っています。5枚目は、撮影の合間にピースサインをするオフショットです。グリーンのドレスも似合っています。

コメントでは「めちゃんこ綺麗」「素敵！！！どんどん美しくなるし、魅力が天井知らずー」「ヌメロ表紙おめでとう　アイナちゃんが表紙の雑誌うれしいよ」「モデル・ジ・エンドの虚ろな目がたまらなく好きです」「ファッション誌の表紙を飾るようにもなったか〜　どんどん夢が現実になっていってるね」「アイナ様、美しいです！！！」「カッコいい！」「超キレイ」と、絶賛の声が寄せられました。

「FIGARO」

4月28日にも「FIGARO」と添え、美しいモデルショットを披露していたアイナさん。こちらも美しいデコルテが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)