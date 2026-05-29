「虚ろな目がたまらなく好き」アイナ・ジ・エンド、美デコルテ際立つモデルショット公開「魅力が天井知らず」
元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは5月28日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテがあらわになったモデルショットを公開しました。
【写真】アイナ・ジ・エンドの美デコルテ
コメントでは「めちゃんこ綺麗」「素敵！！！どんどん美しくなるし、魅力が天井知らずー」「ヌメロ表紙おめでとう アイナちゃんが表紙の雑誌うれしいよ」「モデル・ジ・エンドの虚ろな目がたまらなく好きです」「ファッション誌の表紙を飾るようにもなったか〜 どんどん夢が現実になっていってるね」「アイナ様、美しいです！！！」「カッコいい！」「超キレイ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】アイナ・ジ・エンドの美デコルテ
「アイナちゃんが表紙の雑誌うれしい」アイナさんは「NuméroTOKYO 7・8月合併号カバー ティファニーのハードウェアいっぱいつけさせてもらえてすごく嬉しかったです」とつづり、5枚の写真を投稿。1、2枚目は、黒いビスチェドレスに金色のアクセサリーを合わせたコーディネートで、美しいデコルテが際立っています。5枚目は、撮影の合間にピースサインをするオフショットです。グリーンのドレスも似合っています。
「FIGARO」4月28日にも「FIGARO」と添え、美しいモデルショットを披露していたアイナさん。こちらも美しいデコルテが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)