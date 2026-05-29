【PrimeVideo】2026年6月の新着作品：『国宝』見放題独占配信、『VIVANT』などTBSドラマ100作品も
動画配信サービス「Prime Video」の6月配信ラインアップが発表された。6月は、実写邦画歴代興収1位を記録した『国宝』をはじめ、話題の映画やドラマ、アニメ作品が続々と登場。さらに『VIVANT』などTBSの人気ドラマ100作品も順次配信される。
【動画】ドラマ『クロエマ』予告映像
映画『国宝』は6月6日から見放題独占配信。「第49回日本アカデミー賞」で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、「第98回米アカデミー賞」ではメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされるなど国内外で高い評価を獲得した。
主人公の女形・立花喜久雄役を吉沢亮、親友でありライバルでもある大垣俊介役を横浜流星が演じるほか、渡辺謙、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、見上愛、宮澤エマ、中村鴈治郎、そして、田中泯らが出演している。
6月19日からは、内田英治が原案・脚本を手がけ、Snow Manの佐久間大介が映画単独初主演を務めた『スペシャルズ』を独占配信。孤高の殺し屋たちがダンス大会への出場を目指す異色のダンスアクション・エンターテインメントとなっている。
海外映画では、ジャッキー・チェンとラルフ・マッチオが共演する『ベスト・キッド：レジェンズ』が6月22日から見放題独占配信。カンフーと空手、二人の師匠から教えを受けた高校生がニューヨークを舞台に戦いへ挑む。
アニメ映画では、『ルパン三世』シリーズ約30年ぶりとなる2D劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日から独占配信。さらに、Travis Japanの松田元太が声優初主演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』も6月1日から見放題独占配信される。
ドラマでは、6月12日から、海野つなみの漫画を原作に杉咲花と多部未華子がダブル主演を務めるPrime Originalドラマ『クロエマ』の独占配信がスタート。占いをテーマにしたミステリー作品で、今泉力哉が監督を務める。
NHKの夜ドラ『ミッドナイトクシー』も6月9日から配信。夜の東京を舞台に、古川琴音が演じるタクシードライバーと乗客たちの人生が交錯するヒューマンドラマが描かれる。
韓国ドラマでは、ソ・イングクとパク・ジヒョンが共演する『残念ながら明日も出勤です！』が6月22日から独占配信される。人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディ。
仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった二人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれる。
さらに6月1日からは、TBSの名作・人気ドラマ100作品を順次配信。社会現象を巻き起こした『VIVANT』や『逃げるは恥だが役に立つ』、『グランメゾン東京』、『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』など、人気作が一挙にラインアップへ加わる。
なお、これらの作品はプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
■映画（日本)
6月1日（月）
『アイネクライネナハトムジーク』
『窓辺にて』
6月6日（土）
『国宝』 ＊見放題独占配信
6月19日（金）
『スペシャルズ』 ＊独占配信
6月24日（水）
『ミーツ・ザ・ワールド』
■映画（海外）
6月1日（月）
『EMMA エマ』
『アンツ』
『イエスタデイ』
『インサイド・マン』
『インモータルズ』
『オール・マイ・ライフ』
『カンフー・パンダ』
『キング・コング（ディレクターズ・カット版）』
『キンダガートン・コップ』
『グッド・ボーイズ』
『グリンチ』
『ケープ・フィアー』
『ザ・インタープリター』
『ザ・スイッチ』
『ザ・ハント』
『さらば、わが愛／覇王別姫』
『シスターズ』
『SING／シング』
『シンドラーのリスト』
『スカイスクレイパー』
『スコーピオン・キング』
『スピリット スタリオン・オブ・ザ・シマロン』
『スーパーヒーロー・パンツマン』
『ターボ』
『テッド』
『テッド２』
『トラブル・マリッジ カレと私とデュプリーの場合』
『トロールズ ミュージック★パワー』
『ドクター・ドリトル』
『ナイトスクール』
『ネクスト・ドリーム／ふたりで叶える夢』
『ハリエット』
『バックドラフト』
『バード・オン・ワイヤー』
『パブリック・エネミーズ』
『パージ：エクスペリメント』
『ブラザー・ミッション-ライド・アロング2』
『ヘルボーイ／ゴールデン・アーミー』
『ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『ペントハウス』
『ボーン・アルティメイタム』
『ポリーmy love』
『マスター・アンド・コマンダー』
『マダガスカル3』
『Mama-ママ私パパに殺されるの？』
『マリー・ミー』
『ミニオンズ』
『レイ』
『レッド・ドラゴン』
『ロングレッグス』
『ワイルド・スピード ICE BREAK』
『大地震』
『愛と哀しみの果て』
『最高の贈りもの』
『歌え！ロレッタ愛のために』
『透明人間』
『長ぐつをはいたネコと９つの命』
『７月４日に生まれて』
6月2日（火）
『ナイト・オブ・アルカディアン』
『ブラック・フォン』
6月5日（金）
『アンティル・ドーン』 ＊見放題独占配信
6月8日（月）
『レンフィールド』
6月10日（水）
Prime Original『オーバー・ユア・デッド・ボディ』（Over Your Dead Body／アメリカ） ＊午後4時から独占配信
6月17日（水）
Prime Original『君の過ち：ロンドン編』（Your Fault: London／イギリス） ＊午後4時から独占配信
『コカイン・ベア』
6月22日（月）
『アステロイド・シティ』
『ベスト・キッド（1984）』
『ベスト・キッド（2010）』
『ベスト・キッド２』
『ベスト・キッド３ 最後の挑戦』
『ベスト・キッド４』
『ベスト・キッド：レジェンズ』 ＊見放題独占配信
6月27日（土）
『スローターハウス５』
『プロミシング・ヤング・ウーマン』
『赦されし者』
■映画（韓国）
6月4日（木）
『ヌルボムガーデン』
■アニメ映画（日本）
6月1日（月）
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』 ＊見放題独占配信
6月19日（金）
『映画 それいけ！アンパンマン キラキラ星の涙』
『映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんの逆襲』
『映画 それいけ！アンパンマン とべ！とべ！ちびごん』
『映画 それいけ！アンパンマン つみき城のひみつ』
『映画 それいけ！アンパンマン 恐竜ノッシーの大冒険』
『映画 それいけ！アンパンマン リリカル★マジカルまほうの学校』
『映画 それいけ！アンパンマン ゆうれい船をやっつけろ！！』
『映画 それいけ！アンパンマン 空とぶ絵本とガラスの靴』
『映画 それいけ！アンパンマン 虹のピラミッド』
『映画 それいけ！アンパンマン てのひらを太陽に』
『映画 それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』
『映画 それいけ！アンパンマン 人魚姫のなみだ』
『映画 それいけ！アンパンマン ゴミラの星』
『映画 それいけ！アンパンマン ロールとローラ うきぐも城のひみつ』
『映画 それいけ！アンパンマン ルビーの願い』
『映画 それいけ！アンパンマン 夢猫の国のニャニイ』
『映画 それいけ！アンパンマン ハピーの大冒険』
『映画 それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』
『映画 それいけ！アンパンマン シャボン玉のプルン』
『映画 それいけ！アンパンマン 妖精リンリンのひみつ』
『映画 それいけ！アンパンマン だだんだんとふたごの星』
『映画 それいけ！アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌』
『映画 それいけ！アンパンマン すくえ！ココリンと奇跡の星』
『映画 それいけ！アンパンマン よみがえれ バナナ島』
『映画 それいけ！アンパンマン とばせ！希望のハンカチ』
『映画 それいけ！アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い』
『映画 それいけ！アンパンマン ミージャと魔法のランプ』
『映画 それいけ！アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ』
『映画 それいけ！アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！』
『映画 それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星』
『映画 それいけ！アンパンマン きらめけ！アイスの国のバニラ姫』
『映画 それいけ！アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国』
『映画 それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ〜るカーニバル』
『映画 それいけ！アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント』
『映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』
6月27日（土）
『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』 ＊独占配信
■テレビドラマ（日本）
6月1日（月）
『癒やしのお隣さんには秘密がある』
『俺のスカート、どこ行った？』
『侵入者たちの晩餐』
6月9日（火）
夜ドラ『ミッドナイトタクシー』 ＊見放題配信
6月12日（金）
Prime Original『クロエマ』 ＊独占配信
6月19日（金）
『エミリとマリア』
6月21日（日）
連続テレビ小説『おちょやん』
6月29日（月）
大河ドラマ『麒麟がくる」
■テレビドラマ（TBS）
6月1日（月）
『愛していると言ってくれ』
『アンナチュラル』
『海に眠るダイヤモンド』
『義母と娘のブルースFINAL 2024年謹賀新年スペシャル』
『黒の女教師』
『西園寺さんは家事をしない』
『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』
『誰にも言えない』
『逃げるは恥だが役に立つ』
『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類! 新春スペシャル!!』
『100万回 言えばよかった』
『御上先生』
6月8日（月）
『Eye Love You』
『【テオの"心の声"字幕付きSPバージョン】『Eye Love You』』
『きみが心に棲みついた』
『君には届かない。』
『グッドワイフ』
『くるり〜誰が私と恋をした？〜』
『高校教師（真田広之、桜井幸子）』
『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』
『タイガー&ドラゴン』
『凪のお暇』
『名もなき毒』
『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』
『白夜行』
『マイ・セカンド・アオハル』
『マイファミリー』
『まどか26歳、研修医やってます！』
『ライオンの隠れ家』
『私の家政夫ナギサさん』
『私の家政夫ナギサさん 新婚おじキュン!特別編×スペシャルダイジェスト』
6月10日（水）
『グランメゾン東京』
『スペシャルドラマ『グランメゾン東京』』
6月15日（月）
『Around40〜注文の多いオンナたち〜』
『S -最後の警官-』
『王様に捧ぐ薬指』
『表参道高校合唱部!』
『オレンジデイズ』
『カンナさーん!』
『監獄のお姫さま』
『危険なビーナス』
『君の花になる』
『恋はつづくよどこまでも』
『最愛』
『新春スペシャルドラマ『スロウトレイン』』
『空飛ぶ広報室』
『トリリオンゲーム』
『９ボーダー』
『VIVANT』
『弁護士のくず』
『ヤンキー君とメガネちゃん』
『リバース』
『流星の絆』
『私 結婚できないんじゃなくて､しないんです』
『わたしを離さないで』
6月22日（月）
『アルジャーノンに花束を』
『美男ですね』
『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』
『Ｎのために』
『オー!マイ･ボス!恋は別冊で』
『カルテット』
『義母と娘のブルース』
『恋する母たち』
『37.5℃の涙』
『重版出来！』
『ダメな私に恋してください』
『妻、小学生になる。』
『パパとムスメの7日間(2022)』
『プロミス・シンデレラ』
『山田太郎ものがたり』
『ROOKIES』
『恋愛のすゝめ』
『私がヒモを飼うなんて』
『笑うマトリョーシカ』
6月29日（月）
『アトムの童（こ）』
『あなたのことはそれほど』
『あのクズを殴ってやりたいんだ』
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』
『桜蘭高校ホスト部』
『華麗なる一族』
『ケイゾク』
『下剋上球児』
『下剋上受験』
『Get Ready!』
『コウノドリ（2015）』
『コウノドリ（2017）』
『この世界の片隅に』
『ごめんね青春！』
『婚姻届に判を捺しただけですが』
『埼玉のホスト』
『獣医ドリトル』
『ナポレオンの村』
『南極大陸』
『ファイトソング』
『フェルマーの料理』
『ブラックペアン』
『ブラックペアン シーズン２』
『Heaven？〜ご苦楽レストラン〜』
『MIU404』
『リコカツ』
■テレビドラマ（海外）
6月1日（月）
『4MINUTES』（タイ）
『SPARE ME YOUR MERCY』（タイ）
『ラブ クランクイン〜こじらせ片想い〜』（中国）
『ロマンスは椿の花のように』（中国）
6月3日（水）
『あったかいロマンス』（中国）
『紅恋伝〜裏切りに隠された運命の愛〜』（中国）
6月10日（水）
Prime Original『エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜』（Every Year After／アメリカ）＊午後4時から独占配信
『馭鮫記（ぎょこうき）』（中国）
6月17日（水）
『想いの温度差〜九霄寒夜暖〜』（中国）
6月24日（水）
『銅雀酒楼へいらっしゃい〜仮面夫婦は恋のはじまり〜』（中国）
■テレビドラマ（韓国）
6月1日（月）
『ドラマの帝王』
6月15日（月）
『イヴの愛』
『星も月もあげる』
『鄭道伝＜チョン・ドジョン＞』
6月22日（月）
『残念ながら明日も出勤です！』＊独占配信
■テレビアニメ（日本）
6月1日（月）
『青い花』
『異修羅』
『異修羅 第2期』
『俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している』
『銀魂 （1年目）』
『銀魂 （2年目）』
『銀魂 （3年目）』
『銀魂 （4年目）』
『銀魂'』
『銀魂'延長戦』
『銀魂゜』
『銀魂．』
『ひとりじめマイヒーロー』
6月8日（月）
『黒子のバスケ 第1期』
『黒子のバスケ 第2期』
『黒子のバスケ 第3期』
6月15日（月）
『はたらく魔王さま！』
『はたらく魔王さま!!』
『はたらく魔王さま!! 2nd Season』
『ドラゴンボール』
『ドラゴンボールGT』
『ドラゴンボールZ』
『ドラゴンボール改』
■テレビアニメ（海外）
6月3日（水）
Prime Original『ヴォクス・マキナの伝説』（Legend of Vox Machina／アメリカ）シーズン4 ＊午後4時から独占配信
【動画】ドラマ『クロエマ』予告映像
映画『国宝』は6月6日から見放題独占配信。「第49回日本アカデミー賞」で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、「第98回米アカデミー賞」ではメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされるなど国内外で高い評価を獲得した。
6月19日からは、内田英治が原案・脚本を手がけ、Snow Manの佐久間大介が映画単独初主演を務めた『スペシャルズ』を独占配信。孤高の殺し屋たちがダンス大会への出場を目指す異色のダンスアクション・エンターテインメントとなっている。
海外映画では、ジャッキー・チェンとラルフ・マッチオが共演する『ベスト・キッド：レジェンズ』が6月22日から見放題独占配信。カンフーと空手、二人の師匠から教えを受けた高校生がニューヨークを舞台に戦いへ挑む。
アニメ映画では、『ルパン三世』シリーズ約30年ぶりとなる2D劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が6月27日から独占配信。さらに、Travis Japanの松田元太が声優初主演を務めた『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』も6月1日から見放題独占配信される。
ドラマでは、6月12日から、海野つなみの漫画を原作に杉咲花と多部未華子がダブル主演を務めるPrime Originalドラマ『クロエマ』の独占配信がスタート。占いをテーマにしたミステリー作品で、今泉力哉が監督を務める。
NHKの夜ドラ『ミッドナイトクシー』も6月9日から配信。夜の東京を舞台に、古川琴音が演じるタクシードライバーと乗客たちの人生が交錯するヒューマンドラマが描かれる。
韓国ドラマでは、ソ・イングクとパク・ジヒョンが共演する『残念ながら明日も出勤です！』が6月22日から独占配信される。人間関係に疲れ果てようが、失恋しようが、雷が鳴ろうが、嵐が吹き荒れようが、翌朝も出勤する人々を描いたラブコメディ。
仕事に疲れ果て、定時退社後に食べるフライドチキンとビールが唯一の楽しみだった会社員のチャ・ジユン（パク・ジヒョン）と、社内で最も避けられているリーダーのカン・シウ（ソ・イングク）。やむを得ず協力して仕事を進めることになった二人の間の予想外の化学反応と、心の距離が徐々に縮まっていく様がていねいに描かれる。
さらに6月1日からは、TBSの名作・人気ドラマ100作品を順次配信。社会現象を巻き起こした『VIVANT』や『逃げるは恥だが役に立つ』、『グランメゾン東京』、『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』など、人気作が一挙にラインアップへ加わる。
なお、これらの作品はプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
■映画（日本)
6月1日（月）
『アイネクライネナハトムジーク』
『窓辺にて』
6月6日（土）
『国宝』 ＊見放題独占配信
6月19日（金）
『スペシャルズ』 ＊独占配信
6月24日（水）
『ミーツ・ザ・ワールド』
■映画（海外）
6月1日（月）
『EMMA エマ』
『アンツ』
『イエスタデイ』
『インサイド・マン』
『インモータルズ』
『オール・マイ・ライフ』
『カンフー・パンダ』
『キング・コング（ディレクターズ・カット版）』
『キンダガートン・コップ』
『グッド・ボーイズ』
『グリンチ』
『ケープ・フィアー』
『ザ・インタープリター』
『ザ・スイッチ』
『ザ・ハント』
『さらば、わが愛／覇王別姫』
『シスターズ』
『SING／シング』
『シンドラーのリスト』
『スカイスクレイパー』
『スコーピオン・キング』
『スピリット スタリオン・オブ・ザ・シマロン』
『スーパーヒーロー・パンツマン』
『ターボ』
『テッド』
『テッド２』
『トラブル・マリッジ カレと私とデュプリーの場合』
『トロールズ ミュージック★パワー』
『ドクター・ドリトル』
『ナイトスクール』
『ネクスト・ドリーム／ふたりで叶える夢』
『ハリエット』
『バックドラフト』
『バード・オン・ワイヤー』
『パブリック・エネミーズ』
『パージ：エクスペリメント』
『ブラザー・ミッション-ライド・アロング2』
『ヘルボーイ／ゴールデン・アーミー』
『ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー』
『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』
『ペントハウス』
『ボーン・アルティメイタム』
『ポリーmy love』
『マスター・アンド・コマンダー』
『マダガスカル3』
『Mama-ママ私パパに殺されるの？』
『マリー・ミー』
『ミニオンズ』
『レイ』
『レッド・ドラゴン』
『ロングレッグス』
『ワイルド・スピード ICE BREAK』
『大地震』
『愛と哀しみの果て』
『最高の贈りもの』
『歌え！ロレッタ愛のために』
『透明人間』
『長ぐつをはいたネコと９つの命』
『７月４日に生まれて』
6月2日（火）
『ナイト・オブ・アルカディアン』
『ブラック・フォン』
6月5日（金）
『アンティル・ドーン』 ＊見放題独占配信
6月8日（月）
『レンフィールド』
6月10日（水）
Prime Original『オーバー・ユア・デッド・ボディ』（Over Your Dead Body／アメリカ） ＊午後4時から独占配信
6月17日（水）
Prime Original『君の過ち：ロンドン編』（Your Fault: London／イギリス） ＊午後4時から独占配信
『コカイン・ベア』
6月22日（月）
『アステロイド・シティ』
『ベスト・キッド（1984）』
『ベスト・キッド（2010）』
『ベスト・キッド２』
『ベスト・キッド３ 最後の挑戦』
『ベスト・キッド４』
『ベスト・キッド：レジェンズ』 ＊見放題独占配信
6月27日（土）
『スローターハウス５』
『プロミシング・ヤング・ウーマン』
『赦されし者』
■映画（韓国）
6月4日（木）
『ヌルボムガーデン』
■アニメ映画（日本）
6月1日（月）
『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』 ＊見放題独占配信
6月19日（金）
『映画 それいけ！アンパンマン キラキラ星の涙』
『映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんの逆襲』
『映画 それいけ！アンパンマン とべ！とべ！ちびごん』
『映画 それいけ！アンパンマン つみき城のひみつ』
『映画 それいけ！アンパンマン 恐竜ノッシーの大冒険』
『映画 それいけ！アンパンマン リリカル★マジカルまほうの学校』
『映画 それいけ！アンパンマン ゆうれい船をやっつけろ！！』
『映画 それいけ！アンパンマン 空とぶ絵本とガラスの靴』
『映画 それいけ！アンパンマン 虹のピラミッド』
『映画 それいけ！アンパンマン てのひらを太陽に』
『映画 それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき』
『映画 それいけ！アンパンマン 人魚姫のなみだ』
『映画 それいけ！アンパンマン ゴミラの星』
『映画 それいけ！アンパンマン ロールとローラ うきぐも城のひみつ』
『映画 それいけ！アンパンマン ルビーの願い』
『映画 それいけ！アンパンマン 夢猫の国のニャニイ』
『映画 それいけ！アンパンマン ハピーの大冒険』
『映画 それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ』
『映画 それいけ！アンパンマン シャボン玉のプルン』
『映画 それいけ！アンパンマン 妖精リンリンのひみつ』
『映画 それいけ！アンパンマン だだんだんとふたごの星』
『映画 それいけ！アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌』
『映画 それいけ！アンパンマン すくえ！ココリンと奇跡の星』
『映画 それいけ！アンパンマン よみがえれ バナナ島』
『映画 それいけ！アンパンマン とばせ！希望のハンカチ』
『映画 それいけ！アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い』
『映画 それいけ！アンパンマン ミージャと魔法のランプ』
『映画 それいけ！アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ』
『映画 それいけ！アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！』
『映画 それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星』
『映画 それいけ！アンパンマン きらめけ！アイスの国のバニラ姫』
『映画 それいけ！アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国』
『映画 それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ〜るカーニバル』
『映画 それいけ！アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント』
『映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』
6月27日（土）
『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』 ＊独占配信
■テレビドラマ（日本）
6月1日（月）
『癒やしのお隣さんには秘密がある』
『俺のスカート、どこ行った？』
『侵入者たちの晩餐』
6月9日（火）
夜ドラ『ミッドナイトタクシー』 ＊見放題配信
6月12日（金）
Prime Original『クロエマ』 ＊独占配信
6月19日（金）
『エミリとマリア』
6月21日（日）
連続テレビ小説『おちょやん』
6月29日（月）
大河ドラマ『麒麟がくる」
■テレビドラマ（TBS）
6月1日（月）
『愛していると言ってくれ』
『アンナチュラル』
『海に眠るダイヤモンド』
『義母と娘のブルースFINAL 2024年謹賀新年スペシャル』
『黒の女教師』
『西園寺さんは家事をしない』
『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』
『誰にも言えない』
『逃げるは恥だが役に立つ』
『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類! 新春スペシャル!!』
『100万回 言えばよかった』
『御上先生』
6月8日（月）
『Eye Love You』
『【テオの"心の声"字幕付きSPバージョン】『Eye Love You』』
『きみが心に棲みついた』
『君には届かない。』
『グッドワイフ』
『くるり〜誰が私と恋をした？〜』
『高校教師（真田広之、桜井幸子）』
『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』
『タイガー&ドラゴン』
『凪のお暇』
『名もなき毒』
『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』
『白夜行』
『マイ・セカンド・アオハル』
『マイファミリー』
『まどか26歳、研修医やってます！』
『ライオンの隠れ家』
『私の家政夫ナギサさん』
『私の家政夫ナギサさん 新婚おじキュン!特別編×スペシャルダイジェスト』
6月10日（水）
『グランメゾン東京』
『スペシャルドラマ『グランメゾン東京』』
6月15日（月）
『Around40〜注文の多いオンナたち〜』
『S -最後の警官-』
『王様に捧ぐ薬指』
『表参道高校合唱部!』
『オレンジデイズ』
『カンナさーん!』
『監獄のお姫さま』
『危険なビーナス』
『君の花になる』
『恋はつづくよどこまでも』
『最愛』
『新春スペシャルドラマ『スロウトレイン』』
『空飛ぶ広報室』
『トリリオンゲーム』
『９ボーダー』
『VIVANT』
『弁護士のくず』
『ヤンキー君とメガネちゃん』
『リバース』
『流星の絆』
『私 結婚できないんじゃなくて､しないんです』
『わたしを離さないで』
6月22日（月）
『アルジャーノンに花束を』
『美男ですね』
『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』
『Ｎのために』
『オー!マイ･ボス!恋は別冊で』
『カルテット』
『義母と娘のブルース』
『恋する母たち』
『37.5℃の涙』
『重版出来！』
『ダメな私に恋してください』
『妻、小学生になる。』
『パパとムスメの7日間(2022)』
『プロミス・シンデレラ』
『山田太郎ものがたり』
『ROOKIES』
『恋愛のすゝめ』
『私がヒモを飼うなんて』
『笑うマトリョーシカ』
6月29日（月）
『アトムの童（こ）』
『あなたのことはそれほど』
『あのクズを殴ってやりたいんだ』
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』
『桜蘭高校ホスト部』
『華麗なる一族』
『ケイゾク』
『下剋上球児』
『下剋上受験』
『Get Ready!』
『コウノドリ（2015）』
『コウノドリ（2017）』
『この世界の片隅に』
『ごめんね青春！』
『婚姻届に判を捺しただけですが』
『埼玉のホスト』
『獣医ドリトル』
『ナポレオンの村』
『南極大陸』
『ファイトソング』
『フェルマーの料理』
『ブラックペアン』
『ブラックペアン シーズン２』
『Heaven？〜ご苦楽レストラン〜』
『MIU404』
『リコカツ』
■テレビドラマ（海外）
6月1日（月）
『4MINUTES』（タイ）
『SPARE ME YOUR MERCY』（タイ）
『ラブ クランクイン〜こじらせ片想い〜』（中国）
『ロマンスは椿の花のように』（中国）
6月3日（水）
『あったかいロマンス』（中国）
『紅恋伝〜裏切りに隠された運命の愛〜』（中国）
6月10日（水）
Prime Original『エブリー・イヤー・アフター 〜追憶の夏〜』（Every Year After／アメリカ）＊午後4時から独占配信
『馭鮫記（ぎょこうき）』（中国）
6月17日（水）
『想いの温度差〜九霄寒夜暖〜』（中国）
6月24日（水）
『銅雀酒楼へいらっしゃい〜仮面夫婦は恋のはじまり〜』（中国）
■テレビドラマ（韓国）
6月1日（月）
『ドラマの帝王』
6月15日（月）
『イヴの愛』
『星も月もあげる』
『鄭道伝＜チョン・ドジョン＞』
6月22日（月）
『残念ながら明日も出勤です！』＊独占配信
■テレビアニメ（日本）
6月1日（月）
『青い花』
『異修羅』
『異修羅 第2期』
『俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している』
『銀魂 （1年目）』
『銀魂 （2年目）』
『銀魂 （3年目）』
『銀魂 （4年目）』
『銀魂'』
『銀魂'延長戦』
『銀魂゜』
『銀魂．』
『ひとりじめマイヒーロー』
6月8日（月）
『黒子のバスケ 第1期』
『黒子のバスケ 第2期』
『黒子のバスケ 第3期』
6月15日（月）
『はたらく魔王さま！』
『はたらく魔王さま!!』
『はたらく魔王さま!! 2nd Season』
『ドラゴンボール』
『ドラゴンボールGT』
『ドラゴンボールZ』
『ドラゴンボール改』
■テレビアニメ（海外）
6月3日（水）
Prime Original『ヴォクス・マキナの伝説』（Legend of Vox Machina／アメリカ）シーズン4 ＊午後4時から独占配信