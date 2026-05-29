京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、京都地検は２８日、養父で会社員の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）を殺人と死体遺棄の罪で起訴した。

起訴状では、安達容疑者は３月２３日、同市内の公衆トイレで結希君の首を両手で絞めて窒息死させ、２３〜２４日に遺体を車で山林や雑木林の３か所に運び、２９日に遺体が見つかった山林に遺棄したとしている。地検は認否を明らかにしていない。今後、裁判員裁判で審理される見通し。

安達容疑者は３月２３日朝、自身が運転する車に結希君を乗せて学校近くまで向かったが、降ろさず自宅方向に戻り、途中のトイレで殺害したとされる。

安達容疑者は結希君の母親と職場で知り合い、結婚。結希君とは養子縁組しており、血縁関係にはなかった。捜査関係者によると、安達容疑者が「養父としてうまく関係を築けなかった」との趣旨の供述をしていたことが新たに判明。「『本当の父親じゃない』などと言われ、腹が立って衝動的に殺した」とも述べていた。

遺体を計４か所に移動させた理由については「捜索が及ぶ可能性があったため」などと述べる一方、「あらかじめ場所を選んでいたわけではない」とも供述。いずれも殺害場所からそれほど離れていないことも踏まえ、府警は、場当たり的な行動だったとみている。

事件を巡っては、結希君が３月２３日、登校せず行方不明になっていることが判明。周辺の山林などで、警察や消防などによる大規模な捜索が連日行われた。４月１３日に自宅から約７キロ離れた山林で遺体が見つかり、府警が同１６日、安達容疑者を死体遺棄容疑で逮捕し、５月６日に殺人容疑で再逮捕した。