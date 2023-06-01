ドル円はその後、１５９円台前半に値を落としている。ドル安が優勢となっており、ドル円を圧迫。米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意と伝わったことが要因。アクシオスが米政府関係者の話として伝えた。合意文書にはホルムズ海峡の無制限航行や、イランによる機雷除去が明記される見通しだという。



トランプ大統領の承認待ちだが、３カ月に及ぶ紛争にひとまずメドがつくとの期待が高まっている。しかし、完全に停戦というわけではなく、交渉の流れ次第では緊張状態が復活する可能性はある。ただ、ホルムズ海峡の無制限航行や、イランによる機雷除去が明記される見通しとなっていることは安心感を呼んでいるようだ。



USD/JPY 159.21 EUR/USD 1.1654 GBP/USD 1.3441



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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