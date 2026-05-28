LDHの次世代アーティストが集結。11DAYS日替わりライブ開催決定
LDH JAPANが7月30日から8月9日にかけて＜LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026＞を、今年3月にオープンしたばかりのTOKYO DREAM PARK SGCホール有明にて開催することが発表となった。
LDHの次世代を担うアーティストたちが熱いステージを彩る11DAYS。既に開催が発表されていたGirls²、iScream、Laki、f5ve、SWEET REVENGE、CIRRAらLDHのガールズグループが集結する＜LDH Girls EXPO＞が7月30日。8月1日・2日に＜EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜＞、8月8日に＜PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”＞追加公演の詳細が解禁された他、新たに6つの公演情報が明らかとなった。
今回新たに開催が発表されたのは、7月31日にKID PHENOMENONの単独ライブ、8月3日にRIKU(THE RAMPAGE)、8月4日にHOKUTO(THE RAMPAGE 吉野北人)のソロライブ、8月5日・6日にFANTASTICSボーカル八木勇征・中島颯太による単独ライブ、8⽉7⽇にLIL LEAGUEが年始に開催したツアーの再演として＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island” 〜Revival〜＞、8⽉9⽇にWOLF HOWL HARMONY初の単独ツアーの開幕を飾る公演として＜WOLF HOWL HARMONY LIVE TOUR 2026 “tera trip” 〜Opening Celebration〜＞と多彩な11⽇間のライブイベント。＜LDH Girls EXPO＞に加え、HOKUTOの単独ライブ、八木勇征・中島颯太による単独ライブは初開催となり注目が集まる。
KID PHENOMENON他、ライブタイトルの詳細は後日解禁予定。今年で4回目を迎えるLDHの総合エンタテインメントの祭典『LDH PERFECT YEAR』。6年に1度の開催の中、LDH PERFECT YEAR初参戦となる次世代アーティストたちがこの夏、新たな熱狂を生み出す。
チケット先行は6月1日(月)15時より、各種ファンクラブにてスタート。
『LDH DREAM PARK 2026 〜RISE OF THE CHALLENGERS〜 presented by LDH PERFECT YEAR 2026』
7/30(木) Girls EXPO (Girls²／iScream／Laki／f5ve／SWEET REVENGE／CIRRA)
7/31(金) KID PHENOMENON
8/1(土) 8/2(日) EXILE B HAPPY
8/3(月) RIKU
8/4(火) HOKUTO
8/5(水) 8/6(木) 八木勇征／中島颯太
8/7(金) LIL LEAGUE
8/8(土) PSYCHIC FEVER
8/9(日) WOLF HOWL HARMONY
■会場
TOKYO DREAM PARK SGCホール有明
■公演日程
DAY-1：7/30(木) 『Girls EXPO』(Girls²／iScream／Laki／f5ve／SWEET REVENGE／CIRRA) 開場17:00/開演18:00
詳細：https://www.ldh.co.jp/perfectyear2026/contents/ldh-girls-expo.php
DAY-2：7/31(金) KID PHENOMENON 開場17:00/開演18:00
DAY-3：8/1(土) 『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』 開場16:00/開演17:00
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/42531/
DAY-4：8/2(日) 『EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜ワンダーヤード〜』 開場13:00/開演14:00
DAY-5：8/3(月) RIKU 開場17:00/開演18:00
DAY-6：8/4(火) HOKUTO 開場17:00/開演18:00
DAY-7：8/5(水) 八木勇征／中島颯太 開場17:00/開演18:00
DAY-8：8/6(木) 八木勇征／中島颯太 開場17:00/開演18:00
DAY-9：8/7(金) 『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island” 〜Revival〜』 開場17:00/開演18:00
詳細：https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=54486
DAY-10：8/8(土) 『PSYCHIC FEVER JAPAN TOUR 2026 “THE ROOTS”』追加公演 開場17:00/開演18:00
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40747/
DAY-11：8/9(日) 『WOLF HOWL HARMONY LIVE TOUR 2026 “tera trip” 〜Opening Celebration〜』 開場17:00/開演18:00
詳細：https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=54486
■チケット代金
・7/30(木) Girls EXPO：全席指定 \10,450 (チケット代 \9,500+税)
・7/31(金) KID PHENOMENON：全席指定 \9,350 (チケット代 \8,500+税)
・8/1(土)、8/2(日) EXILE B HAPPY
全席指定 こども \4,400 (チケット代 \4,000+税)
※「こども」チケットは、3歳以上小学生以下のみ対象
※当日年齢の確認できるものをご持参ください。
全席指定 大人 \12,100 (チケット代 \11,000+税)
※「大人」チケットは、中学生以上対象
・8/3(月) RIKU：全席指定 \11,000 (チケット代 \10,000+税)
・8/4(火) HOKUTO：全席指定 \11,000 (チケット代 \10,000+税)
・8/5(水)、8/6(木) 八木勇征 中島颯太：全席指定 \11,000 (チケット代 \10,000+税)
・8/7(金) LIL LEAGUE：全席指定 \9,350 (チケット代 \8,500+税)
・8/8(土) PSYCHIC FEVER：全席指定 \11,000 (チケット代 \10,000+税)
・8/9(日) WOLF HOWL HARMONY：全席指定 \9,350 (チケット代 \8,500+税)
【詳細はこちら】https://www.ldh.co.jp/live/