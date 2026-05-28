5月28日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。以前から挑戦したいと考えていたボランティア活動を始めたことを明かし、児童施設での子どもたちとの交流や活動を始めたきっかけについて語った。

-「みんな本当にかわいくて、元気で、ルールもしっかり守ってくれる」-

菅井は近況報告としていつかしたいと思っていたボランティアをついにすることができたと報告した。グループ在籍時からボランティア活動への関心が強かったそうで、『そこ曲がったら、櫻坂？』の企画で、卒業前にやりたいことを聞かれた時にも『ボランティアがしたい』と提案したことがあったと振り返った。

今回菅井が参加したのは、放課後に子どもたちが保護者の迎えを待つ児童施設でのボランティア活動。小学校低学年から高校生までが利用する施設で、子どもたちと遊んだり、学習の時間を見守ったりしながら過ごしたという。

施設では子どもたちがiPadやパソコンを１日１時間利用することもできるそうで、菅井は利用管理を担当。使いたいという子供に必要事項を記入してもらい、iPadを渡す役目を仰せつかり、しっかりとこなしたと明かした。

ボランティアを始めた理由については、元々やりたかったこともありつつ、女優として子どものいる役や子育てに関するシーンを演じる機会が増えたことがきっかけだったと説明。「現場でもっと子どもたちと仲良くなりたいなというのもあるし、普段から関わっていないと説得力を持って演じるのは難しいと感じた」と語った。

また、「世の中の少しでも力になれたらという思いもあった」と話し、児童施設だけでなく保育園でのボランティアにも挑戦していることを告白。0歳から4歳ほどの子どもたちと遊ぶ機会もあるといい、「みんな本当にかわいくて、元気で、ルールもしっかり守ってくれる」と。

活動中の心温まるエピソードも披露。ある日、懐いてくれた女の子がいたそうで、菅井が他の場所に行こうとした際に「先生行かないで」と抱きつかれたという。その子と一緒に猫の工作を作ったそうで、かつて飼っていた愛猫・トムの写真を見せ、２人で立体的な猫の作品を一緒に完成させたという。

ボランティア先では子どもたちに自身が芸能活動をしていることはほとんど気付かれないそうで、「全然ばれないんですよ」と笑いながら報告。「それもすごく居心地がいい」と語り、施設側にはSNSなどでの情報発信を控えてもらっていることも明かした。

さらに保育園のボランティア募集に応募した際の裏話も披露。募集要項には「高校生3名」と記載されていたものの、「30代女性ですといって応募した」と笑いながら告白した。ダメ元で応募し面接を受けた結果、無事に受け入れてもらえたそうで、「勇気を持って諦めないで良かったなと思います」と振り返った。