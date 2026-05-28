6月2日は横浜開港祭！ 3000発の花火＆ドローンショーなど「横浜の花火大会」まとめ【2026年最新】
2026年も「横浜開港祭」をはじめ、「みなとみらいフェスティバル」「金沢まつり花火大会」など、横浜で多彩な花火大会が行われる予定です。2026年の花火大会の日程と会場、有料観覧席について、情報をまとめてみました。
【画像】臨場感たっぷり！ 過去に横浜で打ち上がった美しい花火の数々
「Thanks to the Port〜開港を祝い、港に感謝しよう」をメインテーマに、マリンイベント、ランドイベント、ステージイベントが繰り広げられます。
横浜開港祭のフィナーレを飾るのが、光と音と花火が融合した「ビームスペクタクル in ハーバー」です。今回は、臨港パーク海上で約3000発の花火とドローンショーが開催される予定です。日時は6月2日19:20〜20:00（予定）。
観覧は無料（⇒無料観覧エリアMAP）ですが、木などで視界が遮られるエリアがあるので、条件のよい場所から早々に埋まっていく傾向にあります。
協賛（有料）の「ハンマーヘッドパークエリア」「9号岸壁エリア／カップヌードルミュージアムパークエリア」（⇒チケットぴあ）などはまだ受け付けされています（2026年5月28日現在）ので、検討してみてはいかがでしょうか。
当日は、みなとみらいエリア一帯で16:00ごろから交通規制がスタート。18:00からは協賛チケットを持っていない方は臨港パークに入れませんので、ご注意ください。
■「第45回 横浜開港祭」情報
日時：2026年6月1日（月）〜6月2日（火）
※「ビームスペクタクル in ハーバー」は6月2日（火）19:20〜20:00（予定）
※荒天の場合は中止（順延なし）
会場：みなとみらい21地区 臨港パーク周辺
The Dixie Railroaders（ザ･ディキシーレイルローダーズ）によるジャズショー、DJ帝による音楽ステージなどのステージイベントの後、音と花火で夜を彩る「スカイシンフォニーinヨコハマ presented byコロワイド」が行われる予定です。
内容や観覧チケットなどの発売については、決まり次第、公式Webサイトにて発表されます。
■横浜グリーンエクスポ応援「みなとみらいフェスティバル」情報
開催日：2026年8月24日（月）
時間：18:30〜20:00（予定）
会場：みなとみらい21地区 臨港パーク、カップヌードルミュージアムパーク、横浜ハンマーヘッド（9号岸壁、パーク）、耐震バースほか ※予定
観覧は無料。海の公園をはじめ、八景島、野島公園など、広範囲から見えるので、観覧場所の確保は比較的容易です。前日からの場所取りは禁止となっていますのでご注意ください。
■「第52回 金沢まつり花火大会」情報
開催日：2026年8月22日（土）
※荒天の場合は中止
時間：19:00〜20:00
会場：海の公園
2026年5月30日〜2027年3月21日までの期間中、計19日間実施予定。観覧は無料ですが、花火が見やすい有料観覧席も販売予定。
■「花火シンフォニア」情報
開催日：2026年5月30日（土）〜2027年3月21日（日）の指定日（計19日間）
5月〜9月の予定：5月30日（土）、6月27日（土）、7月18日（土）・19日（日）・25日（土）、8月1日（土）・8日（土）・15日（土）・29日（土）、9月19日（土）〜22日（火・祝）
※荒天の場合は中止
時間：20:30〜20:40（各日約10分間）
会場：横浜・八景島シーパラダイス ボードウォーク周辺
短時間なので場所取りなどの必要がなく、気軽に鑑賞できるのがうれしい花火です。
■「横浜ナイトフラワーズ2026」情報
開催日：週末を中心とした指定日
2026年9月までの主な日程：5月30日（土）、6月13日（土）、7月4日（土）・7日（火）・18日（土）、8月9日（日）、9月5日（土）・9月20日（日）※10月以降は8月ごろ発表予定
時間：6月〜8月は19:30〜19:35、5月・9月は19:00〜19:05（各日5分間）
会場：新港ふ頭、または大さん橋（日によって異なる）
いかがでしたか？ 2026年の花火大会も横浜ベイエリアでお楽しみください。
▼田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドをつとめる。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。公式ガイドブログ「横浜ウォッチャー」でも「見て、聞いて、食べて」実際に体験した横浜情報を発信。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
【画像】臨場感たっぷり！ 過去に横浜で打ち上がった美しい花火の数々
1. 第45回 横浜開港祭「ビームスペクタクル in ハーバー」横浜の開港記念日である6月2日を中心に開催される「横浜開港祭」。2026年は6月1〜2日の2日間、みなとみらい21地区の臨港パーク周辺で開催されます。
横浜開港祭のフィナーレを飾るのが、光と音と花火が融合した「ビームスペクタクル in ハーバー」です。今回は、臨港パーク海上で約3000発の花火とドローンショーが開催される予定です。日時は6月2日19:20〜20:00（予定）。
観覧は無料（⇒無料観覧エリアMAP）ですが、木などで視界が遮られるエリアがあるので、条件のよい場所から早々に埋まっていく傾向にあります。
協賛（有料）の「ハンマーヘッドパークエリア」「9号岸壁エリア／カップヌードルミュージアムパークエリア」（⇒チケットぴあ）などはまだ受け付けされています（2026年5月28日現在）ので、検討してみてはいかがでしょうか。
当日は、みなとみらいエリア一帯で16:00ごろから交通規制がスタート。18:00からは協賛チケットを持っていない方は臨港パークに入れませんので、ご注意ください。
■「第45回 横浜開港祭」情報
日時：2026年6月1日（月）〜6月2日（火）
※「ビームスペクタクル in ハーバー」は6月2日（火）19:20〜20:00（予定）
※荒天の場合は中止（順延なし）
会場：みなとみらい21地区 臨港パーク周辺
2. 横浜グリーンエクスポ応援「みなとみらいフェスティバル」みなとみらいの夜空をダイナミックに彩る大規模な花火イベントです。2025年の花火事故を受け、徹底した安全対策を講じて「みなとみらいスマートフェスティバル」から名称を変更し、横浜グリーンエクスポ応援「みなとみらいフェスティバル」として、8月下旬に開催が決定しました。
The Dixie Railroaders（ザ･ディキシーレイルローダーズ）によるジャズショー、DJ帝による音楽ステージなどのステージイベントの後、音と花火で夜を彩る「スカイシンフォニーinヨコハマ presented byコロワイド」が行われる予定です。
内容や観覧チケットなどの発売については、決まり次第、公式Webサイトにて発表されます。
■横浜グリーンエクスポ応援「みなとみらいフェスティバル」情報
開催日：2026年8月24日（月）
時間：18:30〜20:00（予定）
会場：みなとみらい21地区 臨港パーク、カップヌードルミュージアムパーク、横浜ハンマーヘッド（9号岸壁、パーク）、耐震バースほか ※予定
3. 第52回 金沢まつり花火大会横浜市で唯一、浜辺から花火が見られる「金沢まつり花火大会」。約3500発の花火が夜空を彩ります。
観覧は無料。海の公園をはじめ、八景島、野島公園など、広範囲から見えるので、観覧場所の確保は比較的容易です。前日からの場所取りは禁止となっていますのでご注意ください。
■「第52回 金沢まつり花火大会」情報
開催日：2026年8月22日（土）
※荒天の場合は中止
時間：19:00〜20:00
会場：海の公園
4. 横浜・八景島シーパラダイス「花火シンフォニア」デジタル制御によって音楽と花火をコンマ1秒までシンクロさせる、シーパラオリジナルの音と光のLIVEエンターテインメント花火ショー「花火シンフォニア」。10分間で約2500発もの花火が打ち上がります。
2026年5月30日〜2027年3月21日までの期間中、計19日間実施予定。観覧は無料ですが、花火が見やすい有料観覧席も販売予定。
■「花火シンフォニア」情報
開催日：2026年5月30日（土）〜2027年3月21日（日）の指定日（計19日間）
5月〜9月の予定：5月30日（土）、6月27日（土）、7月18日（土）・19日（日）・25日（土）、8月1日（土）・8日（土）・15日（土）・29日（土）、9月19日（土）〜22日（火・祝）
※荒天の場合は中止
時間：20:30〜20:40（各日約10分間）
会場：横浜・八景島シーパラダイス ボードウォーク周辺
5. 横浜ナイトフラワーズ 2026横浜ベイエリアで週末を中心に、年間を通じて毎月実施されている5分間の花火「横浜ナイトフラワーズ」。2027年の横浜グリーンエクスポに向けて横浜港を盛り上げるため、新港ふ頭や大さん橋から打ち上げられます。
短時間なので場所取りなどの必要がなく、気軽に鑑賞できるのがうれしい花火です。
■「横浜ナイトフラワーズ2026」情報
開催日：週末を中心とした指定日
2026年9月までの主な日程：5月30日（土）、6月13日（土）、7月4日（土）・7日（火）・18日（土）、8月9日（日）、9月5日（土）・9月20日（日）※10月以降は8月ごろ発表予定
時間：6月〜8月は19:30〜19:35、5月・9月は19:00〜19:05（各日5分間）
会場：新港ふ頭、または大さん橋（日によって異なる）
いかがでしたか？ 2026年の花火大会も横浜ベイエリアでお楽しみください。
▼田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドをつとめる。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。公式ガイドブログ「横浜ウォッチャー」でも「見て、聞いて、食べて」実際に体験した横浜情報を発信。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)