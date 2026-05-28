「今しか食べられない爽やかレモンが絶品！」【シャトレーゼ】季節限定「レモンスイーツ3選」実食リポ
【シャトレーゼ】今しか食べられない！ 季節限定のレモンスイーツ3選初夏らしい爽やかな味わいを楽しめる、季節限定のレモンスイーツが今年もシャトレーゼに登場しました。気温が高くなってくるこれからの季節にぴったりな、さっぱりとした味わいが魅力。
今回はその中から、見た目も味もいちおしの今しか食べられない「レモンスイーツ」を3品ご紹介します。
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1. 「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」453円
まずご紹介するのは、「瀬戸内レモンとはちみつのクレープケーキ」453円（税込）です。
ひと口食べると、薄く折り重ねられたクレープ生地とレモンクリームが、ほろっとほどけるような口どけ。さっぱりとしたレモンの酸味と、はちみつのやさしい甘さが口いっぱいに広がります。
さらに、キャラメルシュガーチップが入っていることで、カリカリとした食感がアクセントに！ 最後まで飽きずに楽しめる、食べ応え抜群の一品です。
2. 「レモンのフロマージュスフレ」399円
続いて紹介するのは、「レモンのフロマージュスフレ」399円（税込）。スフレチーズに、フランス産クリームチーズを使用したチーズクリーム、レモンゼリー、瀬戸内レモンソースを重ねた、季節限定のケーキです。
ひと口食べると、レモンならではの甘酸っぱい味わいと、チーズのコクが相性抜群。きめ細かく滑らかなスフレチーズは、ふわしゅわっと溶けるような食感です。そこに、さっぱりとしたレモンの風味が重なり、爽やかな後味が心地よく広がります。
口に入れた瞬間に消えていくような軽やかさを存分に堪能できる一品です。
3. 「瀬戸内レモンモンブラン」421円
最後に紹介するのは、「瀬戸内レモンモンブラン」421円（税込）。瀬戸内レモンを使用したクリームとレモンピール、レモンカード、洋酒入りホイップクリーム、ダコワーズ、紅茶シロップを重ねた、まさにレモン尽くしのモンブランです。
どこを食べても、爽やかなレモンクリームをたっぷり堪能できる至福のおいしさ。甘酸っぱさの中にほんのりとしたほろ苦さも感じられるため、クリームがたっぷりでもくどさを感じません。
さらに、モンブランの土台部分にかかった紅茶シロップが、レモンティーのような上品な後味を演出して、最後のひと口までレモンのおいしさを存分に楽しめる逸品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「シャトレーゼ」の季節限定品です。気になった商品がある人は、ぜひお近くの店舗やオンラインショップでチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)