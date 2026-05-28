本日の日経平均株価は、中東情勢が再び緊迫することへの不安からリスク回避の売りが優勢となり、前日比306円安の6万4693円と反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、野村證券がレーティング「バイ」に引き上げたヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ]、ＡＩ関連でのＭＬＣＣ需要期待高まり電子部品株へのマネー流入した太陽誘電 <6976> [東証Ｐ]、村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。また、弘電社 <1948> [東証Ｓ]、レスター <3156> [東証Ｐ]、太陽誘電の3社は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1948> 弘電社 東Ｓ 建設業

<2669> カネ美食品 東Ｓ 小売業

<2938> オカムラ食品 東Ｓ 食料品

<3156> レスター 東Ｐ 卸売業

<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品



<3905> データセク 東Ｇ 情報・通信業

<5644> メタルアート 東Ｓ 鉄鋼

<6018> 阪神燃 東Ｓ 輸送用機器

<6327> 北川精機 東Ｓ 機械

<6480> トムソン 東Ｐ 機械



<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器

<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器

<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器

<6845> アズビル 東Ｐ 電気機器



<6976> 太陽誘電 東Ｐ 電気機器

<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器

<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業



<7995> バルカー 東Ｐ 化学

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9678> カナモト 東Ｐ サービス業

<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業



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