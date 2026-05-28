この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」の動画「OHO | フィンランド初の漫才コンテスト 優勝ネタ 日本語字幕付き」が再び話題を呼んでいる。動画では、2025年にフィンランドで初開催された漫才コンテストで優勝したコンビ「OHO（オホ）」のネタを、日本語字幕付きで視聴することができる。



この漫才コンテストは、2025年6月7日にフィンランド・ヒュヴィンカーで開催されたアニメ・マンガイベント「Hypecon（ヒュペコン）」内で行われたもので、フィンランド初の本格的な漫才コンテストとして日本でも注目を集めた。



OHOは、いとこ同士のアーポとダンスクによるフィンランド人コンビ。現地在住の日本人GEN TAKAGIが進める「北欧漫才プロジェクト」をきっかけに漫才を始め、コンテストでも観客を沸かせ、初代王者となった。



今回公開されているネタは、「Hypeconは全年齢対象イベントなのに、“オトナの漫才”しか用意していなかった」というイベント自体をフリにしたメタ漫才。ステージ上で突然ネタを終わらせようとしたり、あえて沈黙を続けたりするなど、フィンランドらしい空気感が混ざったやり取りが展開される。



動画の公開から一年近くが経過しているが、フィンランドで第2回目となる漫才コンテストの開催が発表されると、OHOの優勝ネタも日本のSNS上で再び話題に。「漫才文化がフィンランドに広がっていると知って驚いた」「普通に面白い」「日本の漫才に近い空気を感じる」など、多くの反応が寄せられている。



漫才文化は少しずつフィンランドの若者やイベントにも広がり始めており、今回の動画は、その現在地を象徴する一本となっている。