大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。日本バレーボール協会はこの日、佐藤容疑者の代表登録抹消を発表。SVリーグも公式サイトで声明を発表し、謝罪した。

公式サイトで「SV.LEAGUE所属クラブ選手における逮捕について」と題した文書を公表。「公益社団法人SVリーグ（本社：東京都千代田区、代表理事：大河 正明、以下SVL）は、報道およびウルフドッグス名古屋・公益財団法人日本バレーボール協会からの発表の通り、SV.LEAGUE所属クラブのウルフドッグス名古屋より既に退団を公表している佐藤駿一郎選手が、薬物所持の容疑で逮捕されたことをご報告いたします」と報告。

「現在、警察が事実関係の調査を進めていると認識しており、SVLとしても引き続き事実把握にあたってまいります」と現状を伝え、「SVLは本事象を厳粛に受け止め、日頃よりSV.LEAGUEを応援してくださるファンの皆様、パートナーの皆様のご期待を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

佐藤容疑者は東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。逮捕容疑は27日夕、東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑い。日本バレーボール協会の公式サイトによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。

逮捕を受け、協会は逮捕された事実を認め謝罪し「本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と発表した。

佐藤容疑者は宮城県出身。強豪の宮城・東北高、東海大で活躍した。2025〜26年シーズンはSVリーグの名古屋でプレー。身長2メートル5の高さが武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていた。